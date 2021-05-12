В атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline обнаружили "российский след"

Хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией.

Об этом сообщает СNN.

В частности, за атакой может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide. По сведениям СNN, она якобы "происходит из России". При этом, по мнению источников телекомпании, входящие в нее хакеры не осуществляют атаки в русскоговорящих странах.

При этом, власти США заявили, что российские власти должны принять меры в отношении хакерской группировки DarkSide, которая, по мнению Вашингтона, находится в России.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, учитывая, что упомянутая организация, которой, согласно заключению ФБР, приписывается атака, находится в России, "эта страна обязана действовать ответственным образом".

Как сообщал "Телеграф", ранее Байден рассматривает несколько вариантов наказания России за ее участие в масштабной кибератаке на правительственные агентства и компании США