Бывшего американского военного из отборного подразделения осудили в США за то, что последние 15 лет сливал России секретные данные.

Об этом сообщает АР.

Питера Деббинса, так зовут бывшего "зеленого берета" приговорили к сроку, равному продолжительности его шпионской деятельности.

Защита военного настаивала на пяти годах, утверждая, что Деббинс нанес минимальный вред и российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая обнародовать данные о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Зато прокуроры добивались 17-летнего срока наказания. Они заявили, что Деббинс никогда не рассказывал ФБР о шантаже, хотя на это у него было целых 20 асов, во врем которых проходили собеседования. По их данным военный сфабриковал оправдание и его первоначальное объяснение своих мотивов гораздо более вероятно: что он был расстроен своим пребыванием в армии и считал себя "верным сыном России".

Как сообщал "Телеграф", ранее хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией.