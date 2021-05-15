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В США осудили "верного сына России", сливавшего секретные данные ФСБ

В США осудили "верного сына России", сливавшего секретные данные ФСБ
11:20 Сегодня Телеграф

Бывшего американского военного из отборного подразделения осудили в США за то, что последние 15 лет сливал России секретные данные.

Об этом сообщает АР.

Питера Деббинса, так зовут бывшего "зеленого берета" приговорили к сроку, равному продолжительности его шпионской деятельности.

Защита военного настаивала на пяти годах, утверждая, что Деббинс нанес минимальный вред и российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая обнародовать данные о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Зато прокуроры добивались 17-летнего срока наказания. Они заявили, что Деббинс никогда не рассказывал ФБР о шантаже, хотя на это у него было целых 20 асов, во врем которых проходили собеседования. По их данным военный сфабриковал оправдание и его первоначальное объяснение своих мотивов гораздо более вероятно: что он был расстроен своим пребыванием в армии и считал себя "верным сыном России".

Как сообщал "Телеграф", ранее хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 605

Все по теме:

США, ФБР, ФСБ, Задержания, Питер Деббинс.
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