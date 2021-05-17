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Кот прыгнул с 5 этажа горящего здания и пошел гулять дальше: момент попал на видео

Кот прыгнул с 5 этажа горящего здания и пошел гулять дальше: момент попал на видео
02:41 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Чикаго (штат Иллинойс, США) кот продемонстрировал "супергеройский" прыжок с окна пятого этажа горящего здания. 

Соответствующее видео было обнародовано в Твиттер городской пожарной службы. 

Как видно на кадрах, пушистый не только поразил невероятным трюком очевидцев, но и ушел с места происшествия, как крутой парень из голливудских фильмов - не оборачиваясь. 

"Девять жизней коту, который прыгнул из огня на 65-м и Лоу. Кот ударился о траву, отскочил и ушел!", - сказано в сообщении. 

Деталей о том, как себя чувствует котейка после приземления не приводится, но стоит отметить, что только в Твиттере это видео уже набрало более миллиона просмотров.

Как сообщалось ранее, в России 14 мая на подобный прыжок решились две пьяные женщины. Вот только им пришлось прыгать с балкона 11 этажа горящего здания. В отличие от котейки, они получили травмы средней тяжести, но тем не менее выжили.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 275

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США, Чикаго, Животные, Коты.
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