Кот прыгнул с 5 этажа горящего здания и пошел гулять дальше: момент попал на видео

В Чикаго (штат Иллинойс, США) кот продемонстрировал "супергеройский" прыжок с окна пятого этажа горящего здания.

Соответствующее видео было обнародовано в Твиттер городской пожарной службы.

Как видно на кадрах, пушистый не только поразил невероятным трюком очевидцев, но и ушел с места происшествия, как крутой парень из голливудских фильмов - не оборачиваясь.

"Девять жизней коту, который прыгнул из огня на 65-м и Лоу. Кот ударился о траву, отскочил и ушел!", - сказано в сообщении.

Деталей о том, как себя чувствует котейка после приземления не приводится, но стоит отметить, что только в Твиттере это видео уже набрало более миллиона просмотров.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021