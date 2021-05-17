США решили не словом, а делом помочь Израилю в борьбе с ХАМАС

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на 735 миллионов долларов и это вызвало опасения у ряда демократов в Палате представителей.

Как сообщает The Washington Post, Конгресс был уведомлен о намерениях продать оружие Израилю еще 5 мая, до того, как ХАМАС начал массированные ракетные обстрелы.

В ответ на эти обстрелы, Израиль нанес мощные авиаудары по сектору Газа, в ходе которых погибло около 200 палестинцев.

Это обострение стало худшим со времен двухмесячной войны между Израилем и ХАМАС в 2014 году.

В администрации Байдена призвали стороны к немедленному прекращению огня, но указали, что Израиль имеет право защищаться.

Если ранее эта позиция поддерживалась большинством конгрессменов, то теперь даже в демпартии это вызывает вопросы.

"Если позволить случиться этой предполагаемой продаже умных бомб без давления на Израиль касаемо согласия на прекращение огня, это приведет только к новой бойне", - сообщил изданию конгрессмен-демократ из комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 мая, в результате нового авиаудара Израиля было разрушено офисное здание, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.