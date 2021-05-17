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США решили не словом, а делом помочь Израилю в борьбе с ХАМАС

США решили не словом, а делом помочь Израилю в борьбе с ХАМАС
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на 735 миллионов долларов и это вызвало опасения у ряда демократов в Палате представителей. 

Как сообщает The Washington Post, Конгресс был уведомлен о намерениях продать оружие Израилю еще 5 мая, до того, как ХАМАС начал массированные ракетные обстрелы. 

В ответ на эти обстрелы, Израиль нанес мощные авиаудары по сектору Газа, в ходе которых погибло около 200 палестинцев

Это обострение стало худшим со времен двухмесячной войны между Израилем и ХАМАС в 2014 году. 

В администрации Байдена призвали стороны к немедленному прекращению огня, но указали, что Израиль имеет право защищаться. 

Если ранее эта позиция поддерживалась большинством конгрессменов, то теперь даже в демпартии это вызывает вопросы. 

"Если позволить случиться этой предполагаемой продаже умных бомб без давления на Израиль касаемо согласия на прекращение огня, это приведет только к новой бойне", - сообщил изданию конгрессмен-демократ из комитета Палаты представителей по иностранным делам. 

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 мая, в результате нового авиаудара Израиля было разрушено офисное здание, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Джо Байден.
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