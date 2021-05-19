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"Политическая расправа" над Трампом в США вылилась в уголовное дело

"Политическая расправа" над Трампом в США вылилась в уголовное дело
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Генпрокуратуре Нью-Йорка переквалифицировали гражданское расследование на уголовное по бизнес-империи экс-президента США Дональда Трампа "Trump Organization".

Об этом 19 мая сообщила представительница генпрокурора Нью-Йорка Летиция Джеймс Фабьен Леви.

С ее слов, ведется активное расследование работы Trump Organization совместно с окружным прокурором Манхэттена.

На данный момент, демократка Летиция Джеймс стоит во главе уголовного расследования, для выяснения, предоставляла ли компания Трампа ложные данные о ценах на имущество для получения ссуд и льгот. Следователи работают вместе с прокуратурой Манхэттена, расследующей в течение 2-х лет работу Trump Organization.

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При этом, не указано, что стало причиной замены гражданского расследования на уголовное и был ли Трамп лично причастен к данным обвинениям.

В свою очередь экс-президент отрицает нарушения закона и уверен, что расследование проводится исключительно в рамках политической мести.

Отметим, в прокуратуре Нью-Йорка подозревают Трампа и Trump Organization в предоставлении неверных данных о ценах активов для получения займов и льгот.

Напомним, что 4 мая бывший шпион МИ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Дональд Трамп.
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