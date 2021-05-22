Байден объявил, что готов встретиться с "бандитом" Ким Чен Ыном, но есть условия

Президент США Джо Байден встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но только в случае, если Белый дом будет точно знать темы переговоров и способствовать денуклеаризации КНДР.

Об этом Байден заявил в пятницу, 21 мая, во время пресс конференции с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, передает издание Politico.

По словам президента США, саммит должен будет сопровождаться предварительным обязательствам по деэскалации. Кроме того, стороны должны будут определить параметры для дальнейших обсуждений ядерного арсенала КНДР.

При этом Байден отметил, что в отличие от своего предшественника Дональда Трампа не стал бы встречаться с Ыном без какой-либо повестки и "не дал ему все, чего он ищет, международного признания".

Президент США также объявил о назначении помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Суна Кима новым спецпредставителем Соединенных Штатов в КНДР.

Байден добавил, что США и Южная Корея готовы к "прагматичным шагам" для снижения напряженности на Корейском полуострове, а основная цель двух стран – "полная денуклеаризация".

Стоит отметить, что отношение Байдена к лидеру КНДР было весьма негативным и раньше: еще на дебатах во время избирательной кампании в США в конце прошлого года Байден назвал северокорейского диктатора "бандитом".

"Он (Трамп – ред.) легитимизировал Северную Корею, говорил о своем "хорошем друге", который на самом деле бандит, просто бандит, и говорил о том, что все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо быстрее, чем раньше", – подчеркнул тогда Байден, сообщало CNN.

На вопрос, готов ли он встретится с Ыном лично, кандидат в президенты США ответил, что это было бы возможно при условии, что тот будет готов "сократить ядерный потенциал своей страны" и Северная Корея станет свободной от ядерного оружия.

Как сообщалось, в начале мая в КНДР пообещали поставить Байдена "в очень сложную ситуацию" после заявления президента США о намерении проводить по отношению к Северной кореи жесткую политику.