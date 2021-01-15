Северная Корея показала "самое мощное оружие в мире" (фото)

В четверг, 14 января, Северная Корея представила новый тип баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, которые государственные СМИ охарактеризовали как "самое мощное оружие в мире". Таким образом Ким Чен Ын выполнил свое обещание расширить ядерный арсенал, о чем заявлял ранее.

Об этом сообщает ВВС.

Несколько ракет КНДР выставила несколько ракет на параде, который произошел в этот день под руководством лидера Ким Чен Ына.

Издание отмечает, что демонстрация военной мощи в Северной Корее произошла буквально за несколько дней до инаугурации Джо Байдена на посту президента США.

На изображениях, опубликованных северокорейскими государственными СМИ, видно, как минимум четыре большие черно-белые ракеты проходят мимо размахивающей флагами толпы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах "Pukguksong-5" - модернизированной версии "Pukguksong-4", продемонстрированной в октябре 2020 года.

В тоже время, как уточняет ВВС, на параде Pukguksong-4 не показали. Считается, что это колоссальное оружие способно доставить ядерную боеголовку в любую точку США, и его размер удивил даже опытных аналитиков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Ким Чен Ын признал свои ошибки в управлении КНДР, а на Новый год поздравил жителей Северной Кореи написанным от руки письмом вместо выступления по телевизору.