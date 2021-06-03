Илон Маск придумал, как еще подзаработать на Tesla: подробности

Компания "Tesla" Илона Маска 27 мая подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США на использование дизайна логотипа "Т" и двух других вариантов стилизованного логотипа "Tesla" для использования в пищевой промышленности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Все три щзаявки относятся к ресторанным услугам, "они поданы в соответствии с положением закона о товарных знаках, указывающим, что Tesla намеревается использовать знак, но еще не сделала этого. Если заявка будет одобрена, регистрация не вступит в силу, пока она не будет использована".

Bloomberg отмечает, что Илон Маск много лет говорил об открытии закусочной в южной Калифорнии. В 2018 году он написал в Твиттере о том, что планирует открыть "ресторан для автомобилей старой школы, катания на роликовых коньках и рок в одном из новых мест Tesla Supercharger в Лос-Анджелесе" вскоре после того, как ический директор "Tesla"Дж. Б. Штраубель, техн, сообщил участникам съезда в ресторанах, что компания "уже работает с ресторанами" над концепцией мини-маркетов и центров питания на своих зарядных станциях.

Маск, похоже, вознамерился открывать сеть своих ресторанов, так как "Tesla" подала заявку на регистрацию товарного знака на основе продуктов питания, что не является стандартной процедурой для большинства ресторанов: торговые марки обычно указываются для брендов, планирующих начать франшизу или выйти на национальный рынок.

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