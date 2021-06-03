Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Законопроект в таком виде ждет провал: что не так с планом Зеленского по борьбе с олигархами?
Законопроект в таком виде ждет провал: что не так с планом Зеленского по борьбе с олигархами?
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
"Через 30 лет увидят больных детей": украинец объявил голодовку из-за реформ питания Клопотенко
"Через 30 лет увидят больных детей": украинец объявил голодовку из-за реформ питания Клопотенко

Илон Маск придумал, как еще подзаработать на Tesla: подробности

Илон Маск придумал, как еще подзаработать на Tesla: подробности
16:44 Сегодня Телеграф Wikipedia

Компания "Tesla" Илона Маска 27 мая подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США на использование дизайна логотипа "Т" и двух других вариантов стилизованного логотипа "Tesla" для использования в пищевой промышленности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Все три щзаявки относятся к ресторанным услугам, "они поданы в соответствии с положением закона о товарных знаках, указывающим, что Tesla намеревается использовать знак, но еще не сделала этого. Если заявка будет одобрена, регистрация не вступит в силу, пока она не будет использована".

Bloomberg отмечает, что Илон Маск много лет говорил об открытии закусочной в южной Калифорнии. В 2018 году он написал в Твиттере о том, что планирует открыть "ресторан для автомобилей старой школы, катания на роликовых коньках и рок в одном из новых мест Tesla Supercharger в Лос-Анджелесе" вскоре после того, как ический директор "Tesla"Дж. Б. Штраубель, техн, сообщил участникам съезда в ресторанах, что компания "уже работает с ресторанами" над концепцией мини-маркетов и центров питания на своих зарядных станциях.

Признание Илона Маска в наличии у него неизлечимого синдрома обвалило криптовалюту: подробности

Маск, похоже, вознамерился открывать сеть своих ресторанов, так как "Tesla" подала заявку на регистрацию товарного знака на основе продуктов питания, что не является стандартной процедурой для большинства ресторанов: торговые марки обычно указываются для брендов, планирующих начать франшизу или выйти на национальный рынок.

Как сообщалось, в мае Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

Все по теме:

Ресторан, Tesla, Илон Маск, товарный знак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
02 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
03 Перевернувшаяся фура полностью перекрыла трассу под Одессой (фото, видео)
04 Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
05 Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Киевщине женщине-судье дали суровый тюремный срок за &quot;помощь&quot; бизнесмену
На Киевщине женщине-судье дали суровый тюремный срок за "помощь" бизнесмену
Девушка, ввязавшаяся в схватку с медведицей в США, удивила признанием (видео)
Девушка, ввязавшаяся в схватку с медведицей в США, удивила признанием (видео)
Строго по методичке: как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях (фото)
Строго по методичке: как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях (фото)
Актер сериалов &quot;Роксолана&quot; и &quot;Папик&quot; скончался в возрасте 80 года
Актер сериалов "Роксолана" и "Папик" скончался в возрасте 80 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь