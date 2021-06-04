Фейсбук vs Трамп: Цукерберг нанес по экс-президенту США новый удар

Независимый наблюдательный комитет американской соцсети Facebook принял решение о продлении блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает CNBC, специально для этого и подобных "исключительных случаев" был разработан новый протокол блокировки.

В заявлении представителей компании отмечается, что действия Трампа представляли собой серьезное нарушение правил соцсети, требующее "самого высокого наказания".

Таким образом аккаунт экс-президента США был заблокирован на два года с момента даты изначальной блокировки, то есть до 7 января 2023 года.

Как сообщалось ранее, после того, как сторонники Трампа 6 января 2021 года штурмовали здание Капитолия, экс-президента США заблокировали не только в Фейсбук, но и в Twitter и YouTube.

После этого он пообещал создать свою соцсеть для общения со сторонниками. Впрочем, конечный продукт не вызвал у пользователей сети ничего кроме насмешек.