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Байден подлил масла в огонь войны США с Китаем: что будет дальше и почему победитель уже известен

Байден подлил масла в огонь войны США с Китаем: что будет дальше и почему победитель уже известен
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать в 59 китайских технологических и оборонных компаний из-за вероятной связи с военными КНР. В предварительном списке администрации Трампа было 48 компаний. В новый, в частности, включены Aero Engine Corporation of China, Aerosun Corporation, Fujian Torch Electron Technology и Huawei Technologies. Указ вступит в силу 2 августа, а список компаний будет постоянно обновляться.

Нарастающее американо-китайское противостояние прокомментировал "Телеграфу" директор Международного института политической философии Виктор Савинов.

"Решение Байдена – чистой воды геополитика. Дело в том, что США потеряли мировое лидерство в области экономики. Происходит естественный процесс, когда в пятом и шестом технологическом укладе Китай за счет более эффективной системы управления капиталом, так называемого политического или государственного капитализма, развивается такими темпами, которые не под силу экономике Штатов. А вот древнейшая китайская цивилизация возвращается на привычное для себя место экономического лидера. Как следствие, в ближайшие годы ожидается лидерство Китая в военной и интеллектуальной областях", – прогнозирует Виктор Савинов.

Он подчеркивает, что КНР, как крупнейший рынок евразийского пространства, имеет более выгодное геополитическое положение с точки зрения таких экономических факторов как объемы рынков, структура производства, рынки сбыта.

"Действия американской администрации относятся к разряду – "надо что-то делать". Но даже в самих США ведущие специалисты понимают, что Штатам придется жить в непривычной пока для себя роли страны с экономикой №2 в мире", – отмечает Виктор Савинов.

По его словам, для Китая санкционные действия со стороны США неприятные, но не неожиданные. А китайская экономика сейчас настолько мощная, что это вряд ли серьезно ей навредит.

"Это понимают и американцы. Но продолжают "что-то делать". Причем эти санкционные действия направлены скорее на пиар, на внутреннюю аудиторию в США, нежели имеют целью помочь США победить в экономической войне с Китаем, – считает Виктор Савинов. – Чем может ответить Китай? Тут надо понимать ментальность этого государства. Он может ответить 1001 китайским предупреждением, а может и ввести жесткие санкции против американских компаний. Но учитывая, что Китай любит создавать интригу, будет нечто среднее. И то не сразу. Но зеркальной реакции, как это любит делать Россия, точно не будет. Китайцы прекрасно понимают, что предпосылки экономического роста и система управления у них имеют превосходство перед США. И время тут играет на Китай".

В среду, 26 мая, президент США Джо Байден сделал заявление о том, что дал задание разведывательным службам расследовать происхождение коронавируса, который обрушился на мир с территории Китая. Разведка США узнала, что коронавирус "вышел" из лаборатории в Ухане.

Российская политолог Лилия Шевцова считает, что РФ отошла на второй план, помогая Китаю укрепиться как сверхдержаве в борьбе со странами Запада.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Китай, США, Торговая война, Джо Байден.
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