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Четверг, 10.06.2021
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"Байдена атаковали цикады - это прокол спецслужб": у Скабеевой выдали перл о президенте США (видео)

"Байдена атаковали цикады - это прокол спецслужб": у Скабеевой выдали перл о президенте США (видео)
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президента США Джо Байдена перед вылетом в Европу "атаковала" цикада, что не могло пройти мимо российских СМИ.

"Следите за цикадами, мне только что попалась одна. А я ей", - сказал Байден после инцидента.

Во время эфира "Россия 1" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что эта ситуация является "проколом охранной службы президента США", ведь нападение цикады может предоставлять физическую угрозу лидеру ядерного государства. 

"А вдруг этим роем управляли Петров и Боширов, приехавших полюбоваться достопримечательностями Америки", - сказал он. 

На эфир отреагировала российский политик и телеведущая Ксения Собчак. 

"К нашему вот комар носа не подточит", - написала она. 

Как сообщалось ранее, человек из толпы залепил пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону

Позже оказалось, что злоумышленник хранит дома книгу Гитлера и советский флаг

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 337

Все по теме:

США, Ксения Собчак, Россия, Джо Байден, Ольга Скабеева, Цикады.
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