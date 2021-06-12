Байден отказался давать совместную пресс-конференцию с Путиным после переговоров: названа причина

После встречи в Швейцарии президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не будут давать совместную пресс-конференцию.

Об этом пишет Reuters.

В пресс-службе Белого дома заявили, что Байден пообщается с представителями свободных СМИ и ответит на их вопросы как о том, по каким пунктам было достигнуто взаимопонимание, так и о темах, в которых между странами имеются разногласия.

"Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной и прямолинейной", - сказал представитель администрации президента США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, после этого заявил, что такой жест "не является свидетельством невысоких ожиданий" от встречи лидеров США и РФ.

"Это практика американской стороны", - приводит его слова ТАСС.

Песков напомнил, что в Великобритании Байден и премьер страны Борис Джонсон тоже не давали совместной пресс-конференции.

По его словам, Путин после встречи пообщается с представителями СМИ из пула Кремля.

Как сообщалось ранее, Путин перед встречей с Байденом дал интервью американскому каналу NBC, в котором ему пришлось отвечать на вопрос, считает ли он себя убийцей.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ спрогнозировали, что встреча Байдена и Путина не будет простой и тому есть веские причины.