"Хороший день для России": Трамп раскритиковал итоги встречи Путина с Байденом

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что президент Джо Байден не одержал никаких побед по итогам саммита с президентом Владимиром Путиным.

Об этом 17 июня сообщили Fox News.

Трамп остался недоволен, тем, что Байден согласился на завершение стройки газопровода "Северный поток-2". В результате РФ получил доходы от продажи нефти в Германию.

По его словам США создали большую "сцену" для РФ, Трамп ранее остановил стройку трубопровода, однако Байден его снова запустил и США из этого ничего не получила.

"Я думаю, что это был хороший день для России", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что эксперт рассказал какой знак для Украины дали переговоры Байдена и Путина в Женеве.