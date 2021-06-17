Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Расстрелять ОПЗЖ": нардепы сцепились прямо у трибуны Рады (фото, видео)
"Расстрелять ОПЗЖ": нардепы сцепились прямо у трибуны Рады (фото, видео)
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
Есть сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Есть сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)

"Хороший день для России": Трамп раскритиковал итоги встречи Путина с Байденом

"Хороший день для России": Трамп раскритиковал итоги встречи Путина с Байденом
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что президент Джо Байден не одержал никаких побед по итогам саммита с президентом Владимиром Путиным.

Об этом 17 июня сообщили Fox News.

Трамп остался недоволен, тем, что Байден согласился на завершение стройки газопровода "Северный поток-2". В результате РФ получил доходы от продажи нефти в Германию.

Байден на встрече с Путиным высказал свое видение минских соглашений

По его словам США создали большую "сцену" для РФ, Трамп ранее остановил стройку трубопровода, однако Байден его снова запустил и США из этого ничего не получила.

"Я думаю, что это был хороший день для России", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что эксперт рассказал какой знак для Украины дали переговоры Байдена и Путина в Женеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

Все по теме:

США, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
02 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
03 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня
В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня
Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою
Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою
&quot;Такого еще не было&quot;: оккупированную Керчь накрыл &quot;библейский потоп&quot; (фото, видео)
"Такого еще не было": оккупированную Керчь накрыл "библейский потоп" (фото, видео)
&quot;Сереженька, отец троих детей&quot;: Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь