На параде за права секс-меньшинств в США грузовик наехал на толпу, есть погибший (видео)

19 июня в США на параде гордости Стоунволл в Уилтон-Мэнорс (штат Флорида) произошло ЧП: один человек пострадал, а один погиб в результате наезда белого пикапа на толпу.

Об этом сообщили NBC South Florida.

По данным полиции оба сбитых человека попали в медцентр Броварда.

Так, на задержанном водителе пикапа была рубашка мужского хора Форт-Лодердейла, в то же время президент организации сообщил, что жертвы "были ранеными, а водитель также был членом семьи Хора".

Одна свидетельница, сообщил, что слышала громкий шум. Сначала она подумала, что это столкнулись две машины, но потом "из ниоткуда она увидела людей, просто обступивших эти два тела".

Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис, который видел инцидент, описал его как террористическое нападение на сообщество ЛГБТК.

Видео с места событий:

Breaking: A person has died after a truck hit two people at the Stonewall Pride Parade in Wilton Manors, Florida. The Fort Lauderdale mayor says that the incident was a ‘terrorist attack’ against the LGBT community. pic.twitter.com/Gk5p7aOnsg

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 20, 2021