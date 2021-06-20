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США готовят новый удар по России из-за газопровода Путина и Навального: в Москве уже нахамили им в ответ

США готовят новый удар по России из-за газопровода Путина и Навального: в Москве уже нахамили им в ответ
20:09 Сегодня Телеграф

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и намерена продолжать борьбу с российскими компаниями, задействованными в строительстве "Северного потока-2". 

Как сообщает CNN, об этом рассказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, США намерены продлевать старые и вводить новые ограничительные меры против участвующих в строительстве "Северного потока-2" российских компаний.

Кроме того, идет работа и над санкциями из-за Навального. "Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим случаем", - сказал он. 

По словам Салливана, санкции будут введены, когда в Белом доме будут убеждены, что "они направлены на достижение нужных целей". 

На прошлой неделе Байден заявлял, что во время саммита с Путиным предупредил того, что возможная смерть Навального обернется для России "разрушительными последствиями". 

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что мол должностные лица США увязывают отравление Навального со строительством "Северного потока 2". 

"Вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", - высказалась Захарова. 

Напомним, Навального пытались отравить 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске.

После этого, его эвакуировали в Германию, где врачи нашли следы боевого отравляющего вещества "Новичок".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Санкции, Алексей Навальный.
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