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Что стоит за "холодной войной" между США и Китаем?

Что стоит за "холодной войной" между США и Китаем?
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Отношения США и Китая сравнивают с холодной войной. Что является основной составляющей этого противостояния: идеологический компонент или расширение экономического влияния?

Статья на сайте CNN рассказывает о позиции США по этому вопросу, а "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

Когда госсекретарь Энтони Блинкен говорил о Китае в интервью "New York Times" в Париже, он высказал один из самых откровенных взглядов на внешнюю политику администрации Байдена. Блинкен сказал, что Франция и США правильно понимают необходимость защиты свободного мирового порядка на фоне усиления влияния Китая. Альтернативой, как он подчеркнул, будет отсутствие глобального порядка или же мировой порядок под руководством Китая, который будет "глубоко нелиберальным по своей природе".

Блинкен, который выступил с жестким посланием к Китаю от имени США в ходе переговоров на Аляске в марте текущего года, не один раз повторял слова президента Джо Байдена о том, что демократия находится под угрозой и не только из-за нелиберальных тенденций на Западе.

Концепция новой холодной войны между США и Китаем превращается в общепринятое мнение Вашингтона. Однако следует заметить, что первоначально холодная война была идеологическим столкновением между капиталистами Запада и коммунистами советского блока. США и Китай вовлечены в более классическую дуэль между восходящей и падающей державами, хотя Блинкен определенно видит идеологический компонент.

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Председатель КНР Си Цзиньпин, который вскоре возглавит празднование 100-летия Коммунистической партии Китая, занял гораздо более жесткую позицию в отношении того, как Китай должен позиционировать себя на мировой арене. Пекин демонстрирует свою мощь в Тихом океане и за его пределами, а события в Гонконге демонстрируют репрессии Китая на его территории.

Но заинтересован ли Пекин (и способен ли он) вести глобальную битву против демократии - это другой вопрос. Использует ли председатель Си популистский национализм в первую очередь для поддержания автократической правящей партии или это подлинное выражение глобально амбициозной внешней политики Китая?

В любом случае, формирование политики в Вашингтоне и зарождающиеся политические кампании США - от экономики до инфраструктуры и сферы обороны, которая улучшает систему социальной защиты - все чаще формулируются через призму неизбежной конфронтации с Китаем. По крайней мере, отсюда становится все труднее утверждать, что аналогия с холодной войной не попадает в цель.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Китай, США, Холодная война, Политика, Противостояние.
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