США не забыли о Фирташе и работают с Австрией по его экстрадиции

В Госдепе США объяснили свою позицию касательно экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом в комментарии Голосу Америки сообщил зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, позиция США остается такой же, как и в 2014 году - они осудили Фирташа за преступления, и продолжат работать с австрийцами.

В ответ на вопрос об экстрадиции Кент отметил, что США ведут работу вместе с властями Австрии.

"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции", — сообщил дипломат.

Ранее конгрессмены направили в Госдеп просьбу активизировать усилия по экстрадиции олигарха, предполагая, что Фирташ коррумпировал судебную систему Австрии.

По словам пресс-секретаря окружного суда Вены по уголовным делам Кристины Зальцборн, решения о Фирташе пока не было принято.

Отметим, что санкции против олигарха были введены 18 июня, причиной того стало его участие в титановом бизнесе и занятие поставками на военные предприятия РФ.

Напомним, что ранее Дмитрий Фирташ отреагировал на введение против него санкций СНБО.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях, в отношении олигарха Фиршата.