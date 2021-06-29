Митинг Трампа "Спасем Америку" имел скрытые цели: эксперт объяснил, какие именно

Бывший президент США Дональд Трамп провел первый митинг своих сторонников после ухода с поста главы Белого дома в январе 2021 года. Во время мероприятия, которого под лозунгом "Спасем Америку" состоялось в городе Веллингтон (штат Огайо), Трамп обрушился с жесткой критикой на миграционную политику нынешнего президента США Джо Байдена, а также на возможное возобновление ядерной сделки с Ираном, ослабление санкций против "Северного потока-2" и так далее.



Это выступление и его подоплеку проанализировал для "Телеграфа" политолог-американист Владислав Фарапонов.

Эксперт подчеркивает важность того, в каком контексте и где проходил этот митинг.

"Это штат Огайо, в котором я жил и видел, как республиканцы вели кампанию 2020. Трамп достаточно уверенно выиграл этот штат как в 2020-м, так и в 2016-м. Поэтому 45-ый президент неслучайно выбрал довольно небольшой город в этом штате, для того чтобы мобилизовать своих сторонников в тех округах, где поддержка не такая стабильная", – поясняет Владислав Фарапонов.

По его словам, цель таких митингов – обрушиться критикой на действующую власть, обвиняя ее в недостаточно сильной проводимой политике.

"Это только начало, поскольку Трамп не занимает никакую должность. Он свободно будет проводить подобные "ралли" вплоть до промежуточных выборов", – прогнозирует Владислав Фарапонов.

Он также акцентирует, что митинг имел и некоторые скрытые цели.

"Трамп хотел обозначить поддержку Максу Миллеру (Max Miller), который соревнуется с другим представителем "GOP" (Республиканская партия – прим. ред.) Энтони Гонсалезом (Anthony Gonzalez), голосовавшим за второй импичмент бывшего президента. К тому же, ещё в прошлом году стало известно, что не будет переизбираться известный сенатор Роб Портман (Rob Portman), и Трамп тоже озвучивал несколько кандидатур, кого он будет поддерживать на его место из штата, – поясняет политолог-американист. – Можно сказать, что это прямые причины проводить митинг, а критика Байдена не зависит от места проведения мероприятия и времени".

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал сместившего его Джо Байдена за то, что тот якобы не одержал никаких побед по итогам июньского саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.