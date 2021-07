Затопило за пару часов: ливни принесли в Нью-Йорк настоящий потоп (фото, видео)

Сильный ливень в четверг, 8 июля, вечером стал неожиданностью для жителей Нью-Йорке. Город не справляется.

Об этом написали New York Magazine.

Несмотря на предупреждение от Национальной метеорологической службы о внезапных паводках масштабы дождя поразили нью-йоркцев. Вода затопила несколько улиц.

Flooding was spotted both inside, and above, the 157th Street subway station in #WashingtonHeights earlier today as severe storms move through. Video: @Noxluc

Keep track of the weather here: https://t.co/2CPjKXI0Au pic.twitter.com/UgK32DzWkF

— Spectrum News NY1 (@NY1) July 8, 2021