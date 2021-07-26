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Месяц боролся за жизнь: издевавшийся над вакцинацией блогер умер от COVID-19

Месяц боролся за жизнь: издевавшийся над вакцинацией блогер умер от COVID-19
00:34 Сегодня Телеграф

В Калифорнии в Лос-Анджелесе умер от коронавируса мужчина, который высмеивал вакцинирование в соцсетях.

Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает BBC.

Стивен Хармон являлся членом мегацеркви Hillsong и был ярым противником вакцинирования. "У меня 99 проблем, но нет ни одной с вакциной" – говорил Хармон.

Американец лечился от пневмонии и COVID-19 в одной из больниц за пределами Лос-Анджелеса. Он боролся с болезнью больше месяца, после чего скончался 21 июля. За несколько дней до смерти, Хармон разместил фотографии на больничной койке, сказав, что его хотят интубировать и поставить вентиляцию лёгких.

Как сообщается, в последние дни жизни калифорниец всё же согласился на интубацию, однако от уколов отказался, потому что, по его словам, его защищала его религия.

Смерть больного подтвердил основатель церкви Брайан Хьюстон в своём Instagram. Аккаунты в социальных сетях Стивена уже закрыты.

Ранее другой блогер тоже заболел коронавирусом, целуясь с мужчинами в клубе.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 281

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Соцсети, Блогер, Коронавирус, Covid-19.
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