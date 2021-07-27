Богатейший человек Земли решил из космоса насолить Илону Маску

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07:38 Сегодня Телеграф

Основатель Amazon и владелец частной космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA покрыть до двух миллиардов долларов расходов в обмен на контракт на лунный модуль. Об этом во вторник, 27 июля, пишет издание ВВС

По информации издания, компания Blue Origin готова покрыть дефицит бюджета программы по созданию посадочного модуля в пределах $2 млрд, при этом отказавшись от платежей в этом и в двух следующих годах. 

Кроме того, руководитель компании Джефф Безос сделал предложение NASA, которое заключается в том, что его организация будет принимать участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля тоже за их счет. Это все, по его словам, делается для того, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы компания оценивает больше чем в $1 млрд. 

Blue Origin предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасходы, в том числе, которые связаны с увеличением затрат партнеров.

Отметим, что в апреле 2021 года космическое агентство предоставило Илону Маску контракт на 2,9 миллиарда долларов, отклонив предложение компании Безоса Blue Origin.

Также сообщается, что NASA могло заключить контракт только с одной компанией, а не с двумя, как ожидалось, из-за нехватки финансирования.

Напомним, что космическое агентство получило только 850 миллионов долларов из 3,3 миллиарда долларов, которые оно запросило у Конгресса на строительство лунного посадочного модуля.

Как сообщал "Телеграф", спустя 27 лет после основания компании - Джефф Безос 5 июля ушел с поста гендиректора компании Amazon. Он остается председателем правления. 

Также мы писали о том, что  NASA отправит в космос капсулу времени.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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НАСА, Джефф Безос, Илон Маск.
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