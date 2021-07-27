Богатейший человек Земли решил из космоса насолить Илону Маску

Основатель Amazon и владелец частной космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA покрыть до двух миллиардов долларов расходов в обмен на контракт на лунный модуль. Об этом во вторник, 27 июля, пишет издание ВВС.

По информации издания, компания Blue Origin готова покрыть дефицит бюджета программы по созданию посадочного модуля в пределах $2 млрд, при этом отказавшись от платежей в этом и в двух следующих годах.

Кроме того, руководитель компании Джефф Безос сделал предложение NASA, которое заключается в том, что его организация будет принимать участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля тоже за их счет. Это все, по его словам, делается для того, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы компания оценивает больше чем в $1 млрд.

Blue Origin предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасходы, в том числе, которые связаны с увеличением затрат партнеров.

Отметим, что в апреле 2021 года космическое агентство предоставило Илону Маску контракт на 2,9 миллиарда долларов, отклонив предложение компании Безоса Blue Origin.