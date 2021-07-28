В США заговорили о санкциях против Путина, но у такого шага есть серьезное препятствие: детали

Президент США Джо Байден избегает введения санкций против коллеги из РФ Владимира Путина и его окружения.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на достоверные источники в Белом доме, в администрации Байдена думают, что данный шаг не приведет к нужному результату. Более того, санкции против российских олигархов якобы могут даже усилить их зависимость от власти.

Также, продолжает СМИ, это может привести к кризису в Российской Федерации, а главное - ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.

Исходя из всего этого, говорят источники, Байден отказался от столь агрессивной политики по отношению к Путину и решил не ставить под угрозу потенциальное сотрудничество в решении глобальных проблем.

Напомним, ранее Байден заявил о приближении большой войны с Россией и Китаем и назвал конкретную причину "перестрелки".

Также мы сообщали, что в КНР ввели санкции против США. Это зеркальные меры Китая в ответ на санкции американской стороны против чиновников в Гонконге.