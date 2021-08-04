Пострадало 11 женщин: Байден призвал к отставке губернатора Нью-Йорка из-за обвинений в домогательствах

Губернатор Нью-Йорка, США Эндрю Куомо не собирается уходить в отставку после обвинений в харрасменте от 11 женщин. На это отреагировал президент США Джо Байден. Куомо занимает пост губернатора 10 лет и ранее критиковал его предшественника, Дональда Трампа за распространение коронавируса.

Реакцию президента США опубликовало издание Reuters.

Президент Байден уверен, что Эндрю Куомо должен уйти в отставку. Это заявление он сделал на фоне завершения пятимесячного расследования обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора штата Нью-Йорка. Согласно его результатам Куомо целовал, щупал и отпускал недопустимые комментарии в адрес 11 женщин. Также расследование признало недопустимыми меры против первой обвинившей его женщины.

Кроме президента Байдена и другие члены Демократической партии США призвали Куомо уйти в отставку, но сам губернатор считает, что он не виновен и отказывается уходить.

Эндрю Куомо занимает пост губернатора с 2011 года. После доклада генпрокурора о домогательствах ему могут объявить импичмент и начать уголовное дело.

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