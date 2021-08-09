Помощница губернатора Нью-Йорка ушла в отставку из-за сексуального скандала: детали расследования

Мелисса ДеРоса, главная помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, может быть причастна к сокрытию фактов сексуального харрасмента в котором губернатора обвиняют 11 женщин. В опубликованном прокуратурой отчете ее имя было упомянуто 187 раз на 168 страницах отчета.

Об этом сообщает Reuters.

Дело об импичменте самого губернатора Куомо рассматривают в понедельник в судебном комитете Ассамблеи штата Нью-Йорк. Куомо не хочет самостоятельно подавать в отставку несмотря на призывы известных представителей демократической партии, в том числе и президента Джозефа Байдена.

Бриттани Комиссо, одна из пострадавших от харрасмента, заявила на Куомо в офис шерифа Олбани за то, что он трогал ее за грудь без ее желания, в то время когда она работала на него. Именно в городе Олбани находится особняк губернатора, в котором по словам Комиссо произошли нежелательные действия.

Адвокат Куомо Рита Главин утверждает, что следствие было предвзятым.

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