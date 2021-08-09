Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Помощница губернатора Нью-Йорка ушла в отставку из-за сексуального скандала: детали расследования

Помощница губернатора Нью-Йорка ушла в отставку из-за сексуального скандала: детали расследования
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Mary Altaffer/Pool via REUTERS

Мелисса ДеРоса, главная помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, может быть причастна к сокрытию фактов сексуального харрасмента в котором губернатора обвиняют 11 женщин. В опубликованном прокуратурой отчете ее имя было упомянуто 187 раз на 168 страницах отчета. 

Об этом сообщает Reuters.

Дело об импичменте самого губернатора Куомо рассматривают в понедельник в судебном комитете Ассамблеи штата Нью-Йорк. Куомо не хочет самостоятельно подавать в отставку несмотря на призывы известных представителей демократической партии, в том числе и президента Джозефа Байдена. 

Бриттани Комиссо, одна из пострадавших от харрасмента, заявила на Куомо в офис шерифа Олбани за то, что он трогал ее за грудь без ее желания, в то время когда она работала на него. Именно в городе  Олбани находится особняк губернатора, в котором по словам Комиссо произошли нежелательные действия. 

Адвокат Куомо Рита Главин утверждает, что следствие было предвзятым. 

Ранее "Телеграф" писал, что на прогулке в Нью-Йорке заметили Пола Маккартни. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 752

Все по теме:

США, Эндрю Куомо, Авария в Нью-Йорке, Сексуальные домагательства, сексуальный харрасмент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь