В спортивных штанах и сандалиях: как выглядит в повседневной жизни миллиардер Пол Маккартни (фото)

Бывший участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни был замечен в субботу, 7 августа, во время прогулки в американском курортном месте Хэмптонс, расположенный на острове Лонг Айленд (Нью-Йорк).

79-летний музыкант наслаждался солнечным днем в компании друга, пишет Daily Mail.

Певец и композитор была одет в белый свитер с синим рисунком спереди и черные спортивные штаны. Также он был в темно-синей кепке, простых сандалиях и солнцезащитных очках.

И не скажешь, что в 2019 году в активах Маккартни было 1,2 миллиарда долларов. Сейчас он считается одним из самых богатых рок-звезд в мире.

Источник: Daily Mail

Только неделю назад музыкант вакцинировался от коронавируса.

Источник: Daily Mail

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