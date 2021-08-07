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"Все мы стареем": свежие фото 48-летней Камерон Диас взволновали сеть

"Все мы стареем": свежие фото 48-летней Камерон Диас взволновали сеть
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter Celeb Crushes 95K

Голливудская актриса Камерон Диас, которая впервые стала мамой в 47 лет, предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни, а в последнее время, учитывая пандемию, и вовсе пропала с поля зрения, если не считать редкие публикации в соцсети Инстаграм, где она, по большей части, рекламирует розовое вино собственного производства.

В четверг, 5 августа, знаменитость была "поймана" папарацци с полуторагодовалой дочерью Рэддикс от мужа актрисы, 42-летнего гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. В тот момент Диас направлялась к своей машине в Беверли-Хиллз (Калифорния) после посещения урока плавания для дочери, пишет Fox News.

Американская актриса выбрала повседневный образ с струящимся черным макси-сарафаном, удобными сандалиями Birkenstock и красными солнцезащитными очками.

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Пользователей сети насторожил стареющий вид 48-летней звезды.

Камерон Диас с дочерью

Источник фото: Telegram-канал YOBAJUR

Камерон Диас с дочерью

Источник фото: Telegram-канал YOBAJUR

Камерон Диас с дочерью

Источник фото: Telegram-канал YOBAJUR

Камерон Диас с дочерью

Источник фото: Telegram-канал YOBAJUR

Ранее Камерон Диас призналась, что не видит ничего плохого в том, что с каждым годом она становится старше. Она с легкостью принимает физические возрастные изменения и посоветовала другим делать точно так же.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

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Дети, Камерон Диас, Бенджи Мэдден.
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