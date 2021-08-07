"Немного поддался ностальгии": Владимир Ярославский показал, каким был 12 лет назад (фото)

Известный украинский шеф-повар, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который недавно поделился со своими поклонниками рецептом ленивых вареников с творогом, показал в соцсети Инстаграм архивные фото с собой 30-летним.

На своей официальной странице 42-летний кулинар опубликовал серию черно-белых снимков, на которых выглядит очень счастливым.

"Нашел свои старые фото и немного даже поддался ностальгии... Здесь мне 30. И я очень влюблен, но этого еще не понимаю. Пусть останутся на память...", - написал Ярославский к фото.

Отметим, что шеф-повар практически не изменился внешне, но еще больше возмужал.

Владимир Ярославский очень следит за своим питанием и здоровьем. Мужчина смог похудеть, в чем ему помогли регулярные занятия спортом, а также выработанные полезные привычки, с которыми кулинар поделился совсем недавно.