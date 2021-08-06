Гросу рассказала, чем ее бойфренд из РФ зарабатывает в Украине

Слухи о романе украинской певицы Алины Гросу и российского актера Романа Полянского подтвердились. В июле влюбленная парочка отдохнула на берегу моря в Одессе.

Недавно на съемках шоу "Співають всі!" на телеканале "Україна" 26-летняя артистка рассказала, что готовит для своего любимого и чем продолжает заниматься российский актер в Украине.

"Дома я обязательно готовлю для себя и Ромы. Это может быть все, что угодно: лазанья, пасты, солянки, борщи, зразы, киши", - поведала Гросу.

View this post on Instagram A post shared by GROSU (@alina_grosu)

Также певица призналась, что не разделяют с Полянским домашние обязанности, предпочитая совместную работу. В профессиональном плане 37-летний актер продолжает работать по специальности, а недавно отснял собственный сериал в качестве режиссера.

"Он успел здесь отснять сериал, причем хороший, качественный, с шикарной командой", - рассказала артистка журналистам.

Как сообщалось ранее, Гросу в 2019 году вышла замуж за своего избранника, российского бизнесмена Александра, впрочем уже спустя полгода их брак распался.

В начале этого года СМИ обратили внимание на то, что артистка часто появляется в компании российского актера Романа Полянского, впрочем тогда сама Алина Гросу информацию об новых отношениях не подтверждала.