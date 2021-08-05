Минус 20 кг: продюсер Мозговая удивила результатами похудения (фото до и после)

Украинский продюсер 47-летняя Алена Мозговая, дочь легендарного артиста Николая Мозгового, показала впечатляющий результат своего похудения.

На своей странице в Facebook сообщила, что ей удалось сбросить целых 20 килограмм, и этот путь был интересным и непростым.

"Самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема ... гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой", - написала продюсер.

Также Мозговая поделилась, что продолжает лечение и прислушивается к советам врачей, которые рекомендуют ей не переживать.

"Лечение продолжаю, нервы, как сказал врач, только портятся быстро, а восстанавливаются долго. Итак, не портите себе нервы, берегите себя", - пожелала свои подписчикам украинский продюсер.

Источник: facebook.com

Источник: facebook.com

Источник: facebook.com

А вот как выглядела Елена в 2017-2019 гг.

Источник: facebook.com

Источник: facebook.com

Елена Мозговая с мужем, певцом Дэвидом Аксельродом Источник: facebook.com

Напомним, что муж продюсера, известный украинский исполнитель Дэвид Аксельрод (наст. имя Владимир Ткаченко) в марте 2021 года после перенесенного COVID-19 попрощался со своими роскошными длинными волосами.