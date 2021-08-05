Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
Визит Зеленского в Белый дом: может ли Украина рассчитывать хоть на что-то по итогам встречи президентов
Визит Зеленского в Белый дом: может ли Украина рассчитывать хоть на что-то по итогам встречи президентов
На россТВ заявили, что для Беленюка возвращение в Украину может быть опасным (видео)
На россТВ заявили, что для Беленюка возвращение в Украину может быть опасным (видео)

Минус 20 кг: продюсер Мозговая удивила результатами похудения (фото до и после)

Минус 20 кг: продюсер Мозговая удивила результатами похудения (фото до и после)
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: facebook Алены Мозговой

Украинский продюсер 47-летняя Алена Мозговая, дочь легендарного артиста Николая Мозгового, показала впечатляющий результат своего похудения.

На своей странице в Facebook сообщила, что ей удалось сбросить целых 20 килограмм, и этот путь был интересным и непростым.

"Самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема ... гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой", - написала продюсер.

Также Мозговая поделилась, что продолжает лечение и прислушивается к советам врачей, которые рекомендуют ей не переживать.

72-летняя Пугачева удивила помолодевшим видом на свежем видео

"Лечение продолжаю, нервы, как сказал врач, только портятся быстро, а восстанавливаются долго. Итак, не портите себе нервы, берегите себя", - пожелала свои подписчикам украинский продюсер.

Алена Мозговая

Источник: facebook.com

Алена Мозговая

Источник: facebook.com

Алена Мозговая

Источник: facebook.com

А вот как выглядела Елена в 2017-2019 гг.

Алена Мозговая

Источник: facebook.com

Алена Мозговая

Источник: facebook.com

Алена Мозговая и Владимир Ткаченко

Елена Мозговая с мужем, певцом Дэвидом Аксельродом Источник: facebook.com

Напомним, что муж продюсера, известный украинский исполнитель Дэвид Аксельрод (наст. имя Владимир Ткаченко) в марте 2021 года после перенесенного COVID-19 попрощался со своими роскошными длинными волосами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 179

Все по теме:

Похудение, Диеты, Владимир Ткаченко, Алена Мозговая, Дэвид Аксельрод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
03 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
04 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
05 "Выгорело все": семью популярного украинского телеведущего эвакуировали с турецкого курорта из-за страшных пожаров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь