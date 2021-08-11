Молодая невеста погибла всего через несколько часов после свадьбы

В США 26-летняя Анжелика Дхондуп погибла в страшной аварии всего через несколько часов после свадьбы со своим школьным возлюбленным.

Как сообщает People, трагедия произошла 6-го августа.

После свадебной церемонии невеста вместе с 20-летним братом поехала домой, чтобы отвезти свадебные подарки и вернуться на торжество. Когда брат и сестра выехали на шоссе, им навстречу неожиданно выскочил пикап. Произошло лобовое столкновение, в результате которого молодая девушка погибла на месте.

Сообщается, что у 26-летней Дхондуп остались двое сыновей.

"Она не прожила в браке и 24 часов, а уже оставляет после себя овдовевшего мужа, двух маленьких красивых сыновей и девочку, которую собиралась удочерить через неделю. В это невозможно поверить", - говорят родственники девушки.

Ранее в Египте молодая невеста умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы. Смертью девушки была шокирована вся деревня, многие местные жители присутствовали на ее похоронах.