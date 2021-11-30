Как убрать затяжку на колготках: действенные лайфхаки

Покупать капроновое изделие следует хорошее по качеству и только по размеру.

Конечно, любую проблему проще предупредить, чем устранить, но если эта неприятность с колготками уже произошла, поделимся несколькими простыми способами, как ее исправить.

Предварительно заметим, что колготки это огромное количество крючков и петель, которые соединены между собой в одно плетение, и решать проблему зацепок нужно учитывая этот факт, — пишет издание Mobilelords.

Так, если же на ваших колготках образовалась совсем незначительная зацепка, ее можно исправить просто руками – немного растянув капроновое изделие в местах затяжки в разные стороны. Это поможет выровняться нитям и петлям, тысячи которых и образуют это изделие.

Такой способ точно поможет, но в случае если в месте затяжки нет дырочек.

Еще один способ (при условии, что на месте затяжки образовалась дырка) – зашить ее. Этот вариант подойдет для колготок, на которых дырочка образовалась в наименее видном месте. Или потом можно будет надевать эти колготки под джинсы и брюки в холодное время года.

Вам нужно взять тончайшую иглу с маленьким ушком и выбрать нити в цвет колготкам. Начинать зашивку нужно с края стрелки маленькими четкими стежками, чтобы разорванное место не "разошлось" дальше.

Если же порванная пятка, можно не заморачиваться и просто прошить ее несколько раз, не переживая за то, что это место попадет кому-то на глаза.

Если колготки имеют плотную текстуру, то их можно вывернуть и, применив специальный крючок для поднятия петель, вытащить зацепку на другую сторону, а затем подвязать узелком, чтобы она не рвалась в дальнейшем.

Зацепка на колготках

В самом тяжелом случае, когда на капроновом изделии образовалась стрелка, ее нужно зашивать. Чтобы это сделать правильно, нужно ухватить иголкой самую низкую петлю и вывести из нее новую (сильно натягивать запрещается). Затем проходя иглой по вытянутым петлям, осторожно связать их с помощью нити и зафиксировать узелком на изнанке.

Дыру можно задекорировать. Ее можно спрятать любой вышивкой, нашить какую-нибудь симпатичную заплатку или даже красивую бусинку.

Чтобы стрелка не пошла дальше, ее можно зафиксировать на время. Это можно сделать обычным лаком для ногтей, обработав края или даже жесткой туалетной бумагой, предварительно замочив его в воде. Главное — следить за тем, чтобы трикотажное изделие во время этих манипуляций не деформировалось.

Стрелка на колготках

Напомним, самый простой лайфхак – как узнать, что куриное яйцо свежее, ведь испорченный продукт может стать причиной сильного пищевого отравления.