Как узнать, свежее ли яйцо: самый простой лайфхак

Несвежие яйца могут стать причиной серьезного отравления

Свежесть яиц, которые стремительно дорожают в Украине, невозможно определить по их внешнему виду, также скорлупа не пропускает и запахи. Но узнать, насколько продукт свежий не нарушая целостности скорлупы все же можно.

Об этом пишет портал podskazok.net.

Для того, чтобы узнать, насколько свежие куриные или перепелиные яйца вы купили, сначала необходимо набрать в глубокую миску или кастрюлю холодную воду и опустить в нее сырые яйца.

Свежие яйца опустятся на дно, в то время как те, которые уже начинают портиться всплывут на поверхность воды. Таким образом, яйца, которые не тонут категорически нельзя кушать.

Почему несвежие яйца всплывают в воде

На тупом конце каждого яйца есть небольшое пространство, заполненное воздухом для газообмена эмбриона. В этом месте также расположена двухслойная оболочка под скорлупой, которая пропускает воздух и влагу. Со временем в этой "камере" скапливается все больше воздуха, который и не позволяет яйцу потонуть.

Также всплывают в воде и тухлые яйца. Это происходит из-за того, что на скорлупе есть микропоры, которые вместе с воздухом способны пропускать и микробы. В результате этого процесса в яйце может начаться процесс гниения и разложения белка, что в свою очередь влияет на выделение газов. Чем больше газов – тем выше всплывает яйцо.

Таким образом, яйца, которые всплывают в холодной воде, могут быть не просто не свежими, но и тухлыми.

Напомним, недавно "Телеграф" рассказывал, какие яйца вкуснее: куриные или перепелиные.