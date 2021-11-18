Як дізнатися, чи свіже яйце: найпростіший лайфхак

Несвіжі яйця можуть стати причиною серйозного отруєння

Свіжість яєць, які стрімко дорожчають в Україні, неможливо визначити на їхній зовнішній вигляд, також шкаралупа не пропускає і запахи. Але дізнатися, наскільки продукт свіжий не порушуючи цілісності шкаралупи все ж таки можна.

Про це пише портал podskazok.net.

Для того, щоб дізнатися, наскільки свіжі курячі або перепелині яйця ви купили, спочатку необхідно набрати в глибоку миску або каструлю холодну воду і опустити в неї сирі яйця.

Свіжі яйця опустяться на дно, тоді як ті, які вже починають псуватися, спливуть на поверхню води. Таким чином, яйця, які не тонуть, категорично не можна їсти.

Чому несвіжі яйця спливають у воді

На тупому кінці кожного яйця є невеликий простір заповнений повітрям для газообміну ембріона. У цьому місці також розташована двошарова оболонка під шкаралупою, яка пропускає повітря та вологу. Згодом у цій "камері" накопичується все більше повітря, яке й не дозволяє яйцю потонути.

Також спливають у воді й тухлі яйця. Це відбувається через те, що на шкаралупі є мікропори, які разом із повітрям здатні пропускати мікроби. В результаті цього процесу в яйці може початися процес гниття та розкладання білка, що впливає на виділення газів. Чим більше газів – тим вище спливає яйце.

Таким чином, яйця, які виринають у холодній воді, можуть бути не просто не свіжими, а й тухлими.

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" розповідав, які яйця смачніші: курячі чи перепелині.