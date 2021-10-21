Курячі або перепелині: які яйця смачніші та корисніші

За калорійністю та складом обидва види яєць багато в чому схожі

Яйця є улюбленою їжею багатьох людей у всьому світі: вони смачні і швидкі в приготуванні, а також не відрізняються досить високою калорійністю. Найбільш "популярними" серед яєць є курячі, але їм часто "протистоять" перепелині.

"Телеграф" вирішив розібратися, який же продукт є більш корисним для людського організму.

Курячі яйця

Незважаючи на велику кількість легенд, пов’язаних із неможливістю вживати курячі яйця під час дієти, їх калорійність занадто перебільшена.

Так, згідно з інформацією ресурсу Delimano, енергетична цінність 100 г яйця курки становить від 143 до 157 ккал. На цей же вага припадає близько 12,7 г білків і 11,5 г жирів. При цьому кількість води досягає 74 г, що практично ідентична показникам перепелиних.

У курячих яйцях міститься велика кількість різних корисних речовин, але найбільшу увагу слід приділити вітаміну D — його тут більше, ніж в "продукції" інших птахів.

Перепелині яйця

Якщо порівнювати харчову цінність цього товару, то в ньому на 100 г виявиться близько 11,9 г білків і 13,1 г жирів. При цьому кількість води, як уже й згадувалося, практично ідентична тій, що знаходиться в курячих — 73,3 г.

При цьому, за словами терапевта-дієтолога Тетяни Лакусти, перепелині яйця містять більше не тільки жиру, але і холестерину. При цьому вони програють курячим за змістом важливого і корисного омега-3.

Ці показники впливають і на калорійність перепелиних яєць, яка коливається від 158 до 168 ккал на 100 г. Тому тим, хто худне і рахує калорії, не має сенсу відмовлятися від курячих яєць.

При цьому в перепелиних яйцях міститься набагато більше заліза, амінокислоти триптофану і вітаміну В12, які є дуже корисними для людини.

Чи є різниця

У кожного виду яєць знайдуться свої прихильники і хейтери. При цьому корисність, харчова та енергетична цінність продуктів практично не відрізняються.

Часто на користь перепелиних яєць згадують той факт, що ці птахи не хворіють на сальмонельоз на відміну від курок. Як стверджує дієтолог Тетяна Лакуста, це дійсно так — через високу температуру тіла перепілок (42°С). Однак бактерії, які гинуть в тілі птаха, здатні зберегтися в активному вигляді на шкаралупі яйця, що не рятує майбутнього їдця від ймовірного зараження.

Найбільшим відмінністю наразі в яйцях, насправді, є їх розмір і, відповідно, вартість. Як відомо, перепілки несуть дрібні яйця, тому в магазинах вони продаються в лотках по 20 шт. Їх роздрібна ціна починається від 42 гривень і вище. Курячі ж яйця найчастіше реалізуються десятками, і його вартість восени 2021 року повернулася до показника 35 гривень і більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як варто правильно варити яйця, щоб вони виходили набагато смачніші, ніж зазвичай.