Куриные или перепелиные: какие яйца вкуснее и полезнее

По калорийности и составу оба вида яиц во многом схожи

Яйца являются любимой едой многих людей во всем мире: они вкусные и быстры в приготовлении, а также не отличаются слишком высокой калорийностью. Самыми "популярными" среди яиц являются куриные, но им часто "противостоят" перепелиные.

"Телеграф" решил разобраться, чей же "продукт" является более полезным для человеческого организма.

Куриные яйца

Несмотря на обилие легенд, связанных с невозможностью употреблять куриные яйца во время диеты, их калорийность слишком преувеличена.

Так, согласно информации ресурса Delimano, энергетическая ценность 100 г яйца курицы составляет от 143 до 157 ккал. На этот же вес приходится около 12,7 г белков и 11,5 г жиров. При этом количество воды достигает 74 г, что практически равно в показателях с перепелиными.

В куриных яйцах содержится большое количество различных полезных веществ, но наибольшее внимание следует уделить витамину D — его здесь больше, чем в "продукции" других птиц.

Перепелиные яйца

Если сравнивать пищевую ценность этого товара, то в нем на 100 г окажется около 11,9 г белков и 13,1 г жиров. При этом количество воды, как уже и упоминалось, практически идентично содержащемуся в куриных — 73,3 г.

При этом, по словам терапевта-диетолога Татьяны Лакусты, перепелиные яйца содержат больше не только жира, но и холестерина. При этом они проигрывают куриным по содержанию важного и полезного омега-3.

Эти показатели влияют и на калорийность перепелиных яиц, которая колеблется от 158 до 168 ккал на 100 г. Поэтому худеющим и считающим калории не имеет смысла отказываться от куриных яиц.

При этом в перепелиных яйцах содержится гораздо больше железа, аминокислоты триптофана и витамина В12, которые являются весьма полезными для человека.

Есть ли разница

У каждого вида яиц найдутся свои поклонники и хейтеры. При этом полезность, пищевая и энергетическая ценности продуктов практически не отличаются.

Часто в пользу перепелиных яиц упоминают тот факт, что эти птицы не болеют сальмонеллезом в отличие от куриц. Как утверждает диетолог Татьяна Лакуста, это действительно так — из-за высокой температуры тела перепелок (42°С). Однако бактерии, погибающие в теле птицы, способны сохраниться в активном виде на скорлупе яйца, что не избавляет будущего едока от вероятного заражения.

Наибольшим различием на данный момент в яйцах, на самом деле, является их размер и, соответственно, стоимость. Как известно, перепелки несут мелкие яйца, поэтому в магазинах они продаются в лотках по 20 шт. Их розничная цена начинается от 42 гривен и выше. Куриные же яйца чаще всего реализуются по десятку, и его стоимость осенью 2021 года вернулась к показателю 35 гривен и более.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как стоит правильно варить яйца, чтобы они получались намного вкуснее обычных.