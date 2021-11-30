Як прибрати затяжку на колготках: дієві лайфхаки

Купувати капроновий виріб слід гарний за якістю і лише за розміром

Звичайно, будь яку проблему простіше попередити, аніж усунути, але якщо ж ця неприємність із колготками вже сталася, поділимося кількома простими способами, як її можна виправити.

Наперед зауважимо, що колготки це величезна кількість гачків і петель, які зʼєднані між собою в одне плетіння, тож і вирішувати проблему зачіпок потрібно враховуючи цей факт, — пише видання Mobilelords.

Так, якщо ж на ваших колготках утворилася зовсім незначна зачіпка, її можна виправити просто руками — трошки розтягнувши капроновий виріб в місцях затяжки в різні сторони. Це допоможе вирівнятися ниткам та петлям, тисячі яких і утворюють цей виріб.

Такий спосіб точно допоможе, але у випадку, якщо в місці затяжки немає дірочок.

Ще один спосіб( при умові, що на місці затяжки утворилася дірка) — зашити її. Цей варіант підійде для тих колготок, на яких дірочка утворилася у найменш видному місці. Або потім можна буде вдягати ці колготки під джинси та брюки в холодну пору року.

Вам потрібно взяти найтоншу голку з маленьким вушком голку і вибрати нитки в колір колготкам. Розпочинати зашивання потрібно з краю стрілки маленькими чіткими стібками, аби розірване місце не "розійшлося" далі.

Якщо ж порвана пʼята, можна не заморочуватись і просто прошити її кілька разів, не переживаючи за те, що це місце попаде комусь на око.

Якщо колготки мають щільну текстуру, то їх можна вивернути та, застосувавши спеціальний гачок для підняття петель, витягнути зачіпку на іншу сторону, а після просто підвʼязати вузликом, щоб вона не рвалася в подальшому.

Зачіпка на колготках

У найтяжчому випадку, коли на капроновому виробі утворилася стрілка, її потрібно зашивати. Щоб це зробити правильно, потрібно вхопити голкою найнижчу петлю і вивести з неї нову (сильно натягувати категорично забороняється). Потім проходячи голкою по витягнутим петлям, обережно зв`язати їх за допомогою нитки і зафіксувати вузликом на вивороті.

Дірку також можна задекорувати. Її можна сховати будь-якою вишивкою, нашити якусь симпатичну латку або навіть гарною намистину.

Щоб стрілка не пішла далі, її можна зафіксувати на деякий час. Це можна зробити звичайним лаком для нігтів, обробивши края або навіть твердим туалетним папером, попередньо замочивши його у воді. Головне — слідкувати, аби трикотажний виріб під час цих маніпуляцій не деформувався.

Стрілка на колготках

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