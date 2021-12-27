Стильно и комфортно: основные правила выбора домашней одежды

Домашняя одежда тоже может быть красивой

Многие привыкли к тому, что домашняя одежда должна быть практичной – чтобы ее можно было испачкать и при необходимости выбросить без капли сожалений. Но дома важно чувствовать себя комфортно и красиво.

Кроме того, иногда нужно воспользоваться своим законным правом "ничегонеделать" и посвятить время отдыху. Важно, чтобы одежда позволяла даже наедине с собой чувствовать себя на высоте. Кроме того, если на вас будет надета красивая одежда, риск отдраивать все видимые поверхности снижается. В то же время, вы сможете насладиться отдыхом. Об этом пишет стилист Рита Степанченко на своей странице в Instagram.

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