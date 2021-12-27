Укр

Стильно и комфортно: основные правила выбора домашней одежды

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Одежда для дома должна быть красивой Новость обновлена 27 декабря 2021, 21:33
Одежда для дома должна быть красивой

Домашняя одежда тоже может быть красивой

Многие привыкли к тому, что домашняя одежда должна быть практичной – чтобы ее можно было испачкать и при необходимости выбросить без капли сожалений. Но дома важно чувствовать себя комфортно и красиво.

Кроме того, иногда нужно воспользоваться своим законным правом "ничегонеделать" и посвятить время отдыху. Важно, чтобы одежда позволяла даже наедине с собой чувствовать себя на высоте. Кроме того, если на вас будет надета красивая одежда, риск отдраивать все видимые поверхности снижается. В то же время, вы сможете насладиться отдыхом. Об этом пишет стилист Рита Степанченко на своей странице в Instagram.

Модный эксперт предлагает отдать предпочтение вещам из таких материалов:⁣⁣⠀

Шёлку для максимально приятных тактильных ощущений и возможности выскользнуть (в прямом смысле слова) из кровати

Нежнейшему кашемиру, в котором можно сразу пойти в гости

Комплектам из хлопка

Удобным костюмам в спортивном стиле, в которых можно пойти гулять без переодеваний

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стиль хюгге стал трендом зимы 2022 года и какие вещи сделают холодное время года теплее и уютнее.

Теги:
#Мода #Одежда #Стиль #домашняя одежда
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