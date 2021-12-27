Стильно та комфортно: основні правила вибору домашнього одягу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 82
Домашній одяг теж може бути красивим
Багато хто звик до того, що домашній одяг повинен бути практичним — щоб його можна було забруднити і при необхідності викинути без краплі жалю. Але вдома важливо почуватися комфортно і красиво.
Крім того, іноді потрібно скористатися своїм законним правом "нічогонеробити" і присвятити час відпочинку. Важливо, щоб одяг дозволяв навіть віч-на-віч із собою почуватися на висоті. Крім того, якщо на вас буде одягнений гарний одяг, ризик віддраювати всі видимі поверхні знижується. У той же час ви зможете насолодитися відпочинком. Про це пише стиліст Ріта Степанченко на своїй сторінці у Instagram.
Модний експерт пропонує віддати перевагу речам з таких матеріалів: ⠀
Шовку для максимально приємних тактильних відчуттів та можливості вислизнути (у прямому розумінні) з ліжка
Найніжнішому кашеміру, в якому можна одразу піти у гості
Комплектам з бавовни
Зручним костюмам у спортивному стилі, в яких можна піти гуляти, не перевдягаючись
Раніше "Телеграф" розповідав, як стиль хюгге став трендом зими 2022 року і які речі зроблять холодну пору року теплішою та затишною.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-