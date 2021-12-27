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Стильно та комфортно: основні правила вибору домашнього одягу

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Одяг для дому повинен бути красивим Новина оновлена 27 грудня 2021, 21:33
Одяг для дому повинен бути красивим

Домашній одяг теж може бути красивим

Багато хто звик до того, що домашній одяг повинен бути практичним — щоб його можна було забруднити і при необхідності викинути без краплі жалю. Але вдома важливо почуватися комфортно і красиво.

Крім того, іноді потрібно скористатися своїм законним правом "нічогонеробити" і присвятити час відпочинку. Важливо, щоб одяг дозволяв навіть віч-на-віч із собою почуватися на висоті. Крім того, якщо на вас буде одягнений гарний одяг, ризик віддраювати всі видимі поверхні знижується. У той же час ви зможете насолодитися відпочинком. Про це пише стиліст Ріта Степанченко на своїй сторінці у Instagram.

Модний експерт пропонує віддати перевагу речам з таких матеріалів: ⁣⁣⠀

Шовку для максимально приємних тактильних відчуттів та можливості вислизнути (у прямому розумінні) з ліжка

Найніжнішому кашеміру, в якому можна одразу піти у гості

Комплектам з бавовни

Зручним костюмам у спортивному стилі, в яких можна піти гуляти, не перевдягаючись

Раніше "Телеграф" розповідав, як стиль хюгге став трендом зими 2022 року і які речі зроблять холодну пору року теплішою та затишною.

Теги:
#Мода #Одяг #Стиль #домашній одяг
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