Стильно та комфортно: основні правила вибору домашнього одягу

Домашній одяг теж може бути красивим

Багато хто звик до того, що домашній одяг повинен бути практичним — щоб його можна було забруднити і при необхідності викинути без краплі жалю. Але вдома важливо почуватися комфортно і красиво.

Крім того, іноді потрібно скористатися своїм законним правом "нічогонеробити" і присвятити час відпочинку. Важливо, щоб одяг дозволяв навіть віч-на-віч із собою почуватися на висоті. Крім того, якщо на вас буде одягнений гарний одяг, ризик віддраювати всі видимі поверхні знижується. У той же час ви зможете насолодитися відпочинком. Про це пише стиліст Ріта Степанченко на своїй сторінці у Instagram.

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