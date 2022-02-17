Как правильно выбрать бюстгальтер и на что обязательно обращать внимание
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Полезная информация, которая поможет научиться правильно выбирать нижнее белье.
Многие девушки относятся к подбору своего нижнего не очень серьезно. И речь сейчас не о красоте, а об удобстве и правильной посадке бюстгальтеров. Стоит отметить, что неправильно подобранный лифчик даже может навредить здоровью.
Практикующий стилист Анастасия Чубанова на своей странице в Инстаграм поделилась сводом "правил", благодаря которым можно подобрать себе белье правильно. Она отмечает, что для различных потребностей: повседневной жизни, романтических вечеров, занятий спортом, должны быть разные варианты.
Главные ошибки при выборе бюстгальтера:
- Пояс от лифчика не должен быть слишком свободным, ведь тогда он будет задираться, не давая нужной поддержки. Также, пояс должен находится на самой узкой части спины.
- Чтобы проверить, вашего ли объема бюстгальтер, нужно застегнуть пояс на самые свободные крючки и проверить помещается ли ладонь между ним и спиной. Если расстояние больше ладони, лиф вам велик.
- Перемычка между грудными чашками должна плотно прилегать к грудине, таким образом грудь не будет провисать и выглядеть бесформенно.
- Косточка также должна плотно прилегать под грудью и не должна располагаться на молочной железе.
- Чашка должна полностью вмещать в себе грудь и плотно прилегать.
- Расстояние между плечом и натянутой бретелью должно быть не более двух пальцев.
Ранее "Телеграф" писал о том, какие ошибки чаще всего совершают женщины при выборе обуви. К примеру, неправильно подобранная высота обуви визуально искривляет ногу.
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