Как правильно выбрать бюстгальтер и на что обязательно обращать внимание

Полезная информация, которая поможет научиться правильно выбирать нижнее белье.

Многие девушки относятся к подбору своего нижнего не очень серьезно. И речь сейчас не о красоте, а об удобстве и правильной посадке бюстгальтеров. Стоит отметить, что неправильно подобранный лифчик даже может навредить здоровью.

Практикующий стилист Анастасия Чубанова на своей странице в Инстаграм поделилась сводом "правил", благодаря которым можно подобрать себе белье правильно. Она отмечает, что для различных потребностей: повседневной жизни, романтических вечеров, занятий спортом, должны быть разные варианты.

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Главные ошибки при выборе бюстгальтера:

Пояс от лифчика не должен быть слишком свободным, ведь тогда он будет задираться, не давая нужной поддержки. Также, пояс должен находится на самой узкой части спины.

Чтобы проверить, вашего ли объема бюстгальтер, нужно застегнуть пояс на самые свободные крючки и проверить помещается ли ладонь между ним и спиной. Если расстояние больше ладони, лиф вам велик.

Перемычка между грудными чашками должна плотно прилегать к грудине, таким образом грудь не будет провисать и выглядеть бесформенно.

Косточка также должна плотно прилегать под грудью и не должна располагаться на молочной железе.

Чашка должна полностью вмещать в себе грудь и плотно прилегать.

Расстояние между плечом и натянутой бретелью должно быть не более двух пальцев.

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