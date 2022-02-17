Як правильно вибрати бюстгальтер і на що обов’язково звертати увагу
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Корисна інформація, яка допоможе навчитися правильно вибирати спідню білизну.
Багато дівчат ставляться до підбору нижнього не дуже серйозно. І мова зараз не про красу, а про зручність та правильну посадку бюстгальтерів. Варто зазначити, що неправильно підібраний ліфчик може навіть нашкодити здоров’ю.
Практикуючий стиліст Анастасія Чубанова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася зводом "правил", завдяки яким можна підібрати собі білизну правильно. Вона зазначає, що для різних потреб: повсякденного життя, романтичних вечорів, занять спортом мають бути різні варіанти.
Головні помилки при виборі бюстгальтера:
- Пояс від ліфчика не повинен бути надто вільним, адже тоді він задиратиметься, не даючи потрібної підтримки. Також пояс повинен знаходитися на найвужчій частині спини.
- Щоб перевірити, чи вашого об’єму бюстгальтер, потрібно застебнути пояс на найвільніші гачки і перевірити чи поміщається долоня між ним і спиною. Якщо відстань більша за долоню, ліф вам великий.
- Перемичка між грудними чашками повинна щільно прилягати до грудини, таким чином груди не провисатимуть і виглядатимуть безформно.
- Кісточка також має щільно прилягати під грудьми та не повинна розташовуватися на молочній залозі.
- Чашка повинна повністю вміщати груди і щільно прилягати.
- Відстань між плечем і натягнутою бретель має бути не більше двох пальців.
Раніше "Телеграф" писав про те, які помилки найчастіше роблять жінки при виборі взуття. Наприклад, неправильно підібрана висота взуття візуально викривляє ногу.
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