Як правильно вибрати бюстгальтер і на що обов’язково звертати увагу

Корисна інформація, яка допоможе навчитися правильно вибирати спідню білизну.

Багато дівчат ставляться до підбору нижнього не дуже серйозно. І мова зараз не про красу, а про зручність та правильну посадку бюстгальтерів. Варто зазначити, що неправильно підібраний ліфчик може навіть нашкодити здоров’ю.

Практикуючий стиліст Анастасія Чубанова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася зводом "правил", завдяки яким можна підібрати собі білизну правильно. Вона зазначає, що для різних потреб: повсякденного життя, романтичних вечорів, занять спортом мають бути різні варіанти.

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Головні помилки при виборі бюстгальтера:

Пояс від ліфчика не повинен бути надто вільним, адже тоді він задиратиметься, не даючи потрібної підтримки. Також пояс повинен знаходитися на найвужчій частині спини.

Щоб перевірити, чи вашого об’єму бюстгальтер, потрібно застебнути пояс на найвільніші гачки і перевірити чи поміщається долоня між ним і спиною. Якщо відстань більша за долоню, ліф вам великий.

Перемичка між грудними чашками повинна щільно прилягати до грудини, таким чином груди не провисатимуть і виглядатимуть безформно.

Кісточка також має щільно прилягати під грудьми та не повинна розташовуватися на молочній залозі.

Чашка повинна повністю вміщати груди і щільно прилягати.

Відстань між плечем і натягнутою бретель має бути не більше двох пальців.

Раніше "Телеграф" писав про те, які помилки найчастіше роблять жінки при виборі взуття. Наприклад, неправильно підібрана висота взуття візуально викривляє ногу.