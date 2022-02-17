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Як правильно вибрати бюстгальтер і на що обов’язково звертати увагу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Правила як підібрати собі білизну правильно
Правила як підібрати собі білизну правильно

Корисна інформація, яка допоможе навчитися правильно вибирати спідню білизну.

Багато дівчат ставляться до підбору нижнього не дуже серйозно. І мова зараз не про красу, а про зручність та правильну посадку бюстгальтерів. Варто зазначити, що неправильно підібраний ліфчик може навіть нашкодити здоров’ю.

Практикуючий стиліст Анастасія Чубанова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася зводом "правил", завдяки яким можна підібрати собі білизну правильно. Вона зазначає, що для різних потреб: повсякденного життя, романтичних вечорів, занять спортом мають бути різні варіанти.

Головні помилки при виборі бюстгальтера:

  • Пояс від ліфчика не повинен бути надто вільним, адже тоді він задиратиметься, не даючи потрібної підтримки. Також пояс повинен знаходитися на найвужчій частині спини.
  • Щоб перевірити, чи вашого об’єму бюстгальтер, потрібно застебнути пояс на найвільніші гачки і перевірити чи поміщається долоня між ним і спиною. Якщо відстань більша за долоню, ліф вам великий.
  • Перемичка між грудними чашками повинна щільно прилягати до грудини, таким чином груди не провисатимуть і виглядатимуть безформно.
  • Кісточка також має щільно прилягати під грудьми та не повинна розташовуватися на молочній залозі.
  • Чашка повинна повністю вміщати груди і щільно прилягати.
  • Відстань між плечем і натягнутою бретель має бути не більше двох пальців.

Раніше "Телеграф" писав про те, які помилки найчастіше роблять жінки при виборі взуття. Наприклад, неправильно підібрана висота взуття візуально викривляє ногу.

Теги:
#Мода #Нижня білизна #Бюстгальтер #Стиль #Бюстгальтери
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