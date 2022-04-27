Не только флаг Украины: лучшие идеи для яркого патриотического маникюра (фото)

Наиболее часто используют изображения на ногтях украинского герба-трезубца и флага.

Многие психологи советуют девушкам даже несмотря на то, что в стране война, отвлекаться от плохих новостей и мыслей различными обыденными вещами, типа похода в салон красоты. Так как одним из основных элементов образа каждой девушки являются красивые ухоженные руки и красивый маникюр, который выступает некой "оправой" для рук, хорошим способом отвлечься может стать поход к нейл-мастеру.

Особое внимание украинки сейчас уделяют патриотическим дизайнам. Рисунки на патриотическую тематику, символика Украины, вышивка, поля пшеницы, васильки, мальвы, подсолнухи и маки все чаще можно встретить на ноготках у красивой половины человечества. Также популярностью пользуются и знаковые фразы и минималистический сине- или голубо-желтый маникюр в разных вариациях.

"Телеграф" собрал подборку ярких и красочных патриотических дизайнов ногтей на любую форму и длину ногтей.

Ранее "Телеграф" разбирался, какие ошибки при выборе обуви допускают многие из нас.