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Не лише прапор України: найкращі ідеї для яскравого патріотичного манікюру (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не лише прапор України: найкращі ідеї для яскравого патріотичного манікюру (фото) Новина оновлена 27 квітня 2022, 14:27

Найчастіше використовують зображення на нігтях українського герба-тризубця та прапора.

Багато психологів радять дівчатам навіть попри те, що в країні війна, відволікатися від поганих новин та думок різними звичайними речами, на кшталт походу в салон краси. Оскільки одним з основних елементів образу кожної дівчини є красиві доглянуті руки і гарний манікюр, який виступає якоюсь "оправою" для рук, хорошим способом відволіктися може стати похід до нейл-майстра.

Особливу увагу українки зараз приділяють патріотичним дизайнам. Малюнки на патріотичну тематику, символіка України, вишивка, поля пшениці, волошки, мальви, соняшники та маки все частіше можна зустріти на нігтиках у красивій половині людства. Також популярністю користуються і знакові фрази та мінімалістичний синьо- або блакитно-жовтий манікюр у різних варіаціях.

"Телеграф" зібрав добірку яскравих та барвистих патріотичних дизайнів нігтів на будь-яку форму та довжину нігтів.

Раніше "Телеграф" розбирався, яких помилок при виборі взуття припускаються багато хто з нас.

Теги:
#Нігті #Манікюр #Дизайн нігтів
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