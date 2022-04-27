Не лише прапор України: найкращі ідеї для яскравого патріотичного манікюру (фото)

Найчастіше використовують зображення на нігтях українського герба-тризубця та прапора.

Багато психологів радять дівчатам навіть попри те, що в країні війна, відволікатися від поганих новин та думок різними звичайними речами, на кшталт походу в салон краси. Оскільки одним з основних елементів образу кожної дівчини є красиві доглянуті руки і гарний манікюр, який виступає якоюсь "оправою" для рук, хорошим способом відволіктися може стати похід до нейл-майстра.

Особливу увагу українки зараз приділяють патріотичним дизайнам. Малюнки на патріотичну тематику, символіка України, вишивка, поля пшениці, волошки, мальви, соняшники та маки все частіше можна зустріти на нігтиках у красивій половині людства. Також популярністю користуються і знакові фрази та мінімалістичний синьо- або блакитно-жовтий манікюр у різних варіаціях.

"Телеграф" зібрав добірку яскравих та барвистих патріотичних дизайнів нігтів на будь-яку форму та довжину нігтів.

Раніше "Телеграф" розбирався, яких помилок при виборі взуття припускаються багато хто з нас.