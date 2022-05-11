Как будто сарай обокрали: новая коллекция обуви от Balenciaga рассмешила сеть (фото)

Известный модный дом выпустил коллекцию изношенной обуви.

Один из самых известных и популярных модных брендов Balenciaga — любят удивлять модников и модниц необычной, а иногда и странной обувью. Новая весенняя коллекция кед и кроссовок 2022 от модного дома как раз одна из них.

Люксовый бренд выпустил партию специально состаренных кед, которую назвал "Парижские кроссовки". Таким образом Balenciaga хотел показать, что создает обувь, которая "предназначена для ношения на всю жизнь".

Отметим, что новая лимитированная коллекция кроссовок на вид напоминают классические Converse и представлены в нескольких цветовых решениях. Стоимость таких кед стартует от 395 долларов, также есть модели и за почти 2 тысячи.

В сети выход коллекции такой обуви восприняли с юмором. Многие пользователи шутят, что могут подкинуть дизайнерам из Balenciaga еще несколько пар, другие же радуются, что они, как оказалось, очень модные.

Ранее "Телеграф" разбирался, какие ошибки при выборе обуви допускают многие из нас.