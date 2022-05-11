Начебто сарай обікрали: нова колекція взуття від Balenciaga розсмішила мережу (фото)

Відомий модний будинок випустив колекцію зношеного взуття.

Один з найвідоміших і найпопулярніших модних брендів Balenciaga — люблять дивувати модників і модниць незвичайним, а іноді і дивним взуттям. Нова весняна колекція кед та кросівок 2022 від модного будинку якраз одна з них.

Люксовий бренд випустив партію спеціально зістарених кедів, яку назвав "Паризькі кросівки". Таким чином Balenciaga хотів показати, що створює взуття, яке "призначене для носіння на все життя".

Зазначимо, що нова лімітована колекція кросівок на вигляд нагадують класичні Converse та представлені у кількох колірних рішеннях. Вартість таких кедів стартує від 395 доларів, також є моделі за майже 2 тисячі.

У мережі вихід колекції такого взуття сприйняли з гумором. Багато користувачів жартують, що можуть підкинути дизайнерам з Balenciaga ще кілька пар, інші ж радіють, що вони, як виявилося, дуже модні.

Раніше "Телеграф" розбирався, яких помилок при виборі взуття припускаються багато хто з нас.