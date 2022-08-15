Мужская мода весна-лето 2022: стильные образы и луки для представителей сильного пола (фото)

Основные модные мужские тенденции в сезоне весна-лето 2022-2023.

В современном мире за всеми модными тенденциями следят не только женщины, но и мужчины. Они также не менее тщательно продумывают свой образ и следят, чтобы их луки были продуманы до мельчайших нюансов.

В этой статье "Телеграф" расскажет вам о самых актуальных трендах мужской моды, а также покажем, какие вещи должны быть в гардеробе у каждого мужчины этим летом.

Мужская мода весна лето 2022 2023: основные тренды и тенденции (фото)

В этом сезоне выбор гардероба для мужчин значительно расширился. К примеру, в летнем сезоне значительно расширился выбор кроя брюк, которые до 2022 года были популярны в суженном варианте.

Однако в этом сезоне такой вариант стоит отложить на полку подальше, ведь к ним добавились более свободные модели брюк. Самым простым и хорошим сочетанием с такими брюками будет джинсовый верх и кроссовки.

Среди самых главных трендов свое место нашла верхняя мужская одежда весна-лето, а именно пальто, толстовки, пиджаки, куртки.

Куртки-бомберы — универсальная одежда, которая актуальна при любых погодных условиях. Поэтому, такие куртки подходят как на лето, так и на осень. Выбирая бомбер, желательно выбирать темные цвета: черный, коричневый, темно-синий или хаки.

Также модная мужская одежда на жаркий сезон также изменилась и в плане тканей и сочетаний материалов. Среди фактур выделяться будет мужская одежда из кожи, льна, трикотажа, коттона, эко кожи, легких костюмных тканей. Также наблюдается тенденция на фактурные вязаные вещи, прозрачные материалы и даже кружево. Поэтому мужчинам в этом сезоне модникам стоит обратить внимание на подобные новинки.

Также в тренде еще с прошлого лета остаются шорты, ведь это самая главная деталь стильного лука лета. Особое внимание дизайнеры обращают внимание на модели бермуды.

Об этом также отмечает и стилист Матвей Калугин в своем Инстаграм. Особое внимание стоит обратить на удлиненные бермуды, ведь это не только стильно, но и удобно. Они придают образам идеальный баланс собранности и расслабленности. Прекрасно подойдут как с пиджаком, так и с оверсайз футболкой.

Достаточно популярны модели из фактурных тканей – кожа, бархат, шелк, замша, трикотаж и даже вязанные варианты.

Не стоит забывать и о спортивных моделях шорт, а также вариантов в стиле сафари. Не потеряли актуальности модели с отворотами на поясе и шнуровками. Особого шарма добавляют различные потертости, отвороты, объемные карманы и разорванные штанины.

Джинсовая одежда — вещи из денима уже давно считаются одними из наиболее популярных и востребованных в любом гардеробе. Это могут быть и брюки, и шорты, а также куртки или жилеты. Не стоит перегружать образ, поэтому модели лучше выбирать как можно проще.

Кардиган в сезоне 2022 стал неотъемлемой частью мужского гардероба. Особой популярностью в этом сезоне пользуются модели с винтажным акцентами, из яркого трикотажа и удлиненного силуэта, пишет vogue.

Не стоит забывать и про "фермерские" клетчатые рубашки, которые снова вошли в моду. Вы можете носить их как самостоятельный элемент или использовать в качестве накидки, надев поверх футболки.

Рубашки, футболки и верхняя одежда с кубинским воротником — один из основных трендов сезона 2022. Наибольшую популярность получили летние или весенние льняные рубашки с подобным воротником.

Также в моде легкие, воздушные, летучие, объемные модели рубашек, которые уже стали одним из самых главных атрибутов весенне-летнего сезона 2022.

Пиджаки также никуда не делись, однако в новом сезоне они предстали в новом свете. Вместо привычного кроя рукавов, дизайнеры предлагают укороченный вариант кроя ¾.

Также в моде еще с весны — двубортные пиджаки и костюмы из бархата, и цветные костюмы, которые являются отличным выбором для тех, кто хочет яркости и эксцентричности. Подойдут как на каждый день с кроссовками и майкой, или для более особых событий.

Мода на спортивные костюмы до сих пор продолжается, однако, уже в ретро стиле. Важно, чтобы такой костюм был дополнен различными деталями: молнии, карманы, пуговицы и т.п. Сюда же относятся легкие куртки-ветровки и жилетки.

Особое место в весенне-летнем сезоне занимает фасон оверсайз. Одежда свободного кроя как нельзя лучше подойдет для жаркого уличного периода. Лучше всего выбирать широкие брюки или удлиненные шорты, дополненные мокасинами или сандалиями. Они прекрасно сочетаются с пиджаками, футболками, джемперами.

Брутальный стиль — различные куртки из кожи, мощные ботинки, брюки и джинсы, дополненные декором из заклепок и молний.

Деловую одежду стоит выбирать, придерживаясь традиционного направления, однако в жару можно отдать предпочтение классическим костюмам из льняной ткани, которые можно дополнить рубашками с оригинальными принтами.

В сезоне весна-лето 2022 2023 дизайнеры также демонстрируют большой выбор разнообразной обуви: от экстравагантных кроссовок до классических моделей. В тренде — разноцветные модели с необычной отделкой и фигурной подошвой, а также обувь дерби, ведь крупные ботинки с открытой шнуровкой наделяют своего обладателя настоящими мужскими качествами.

Для экспериментов с летней обувью подойдут клоги — сандалии, которые имеют закрытый носок. Это могут быть кожаные, более спокойные вариации, или же замшевые, фетровые или даже с овчиной.

Особое место в сезоне заняли всевозможные аксессуары. Различные вариации шляп, галстуки и платки ярких оттенков, объемные шарфы, желательно крупной вязки — все эти элементы должны быть в гардеробе стильного мужчины.

Цветные очки добавят мягкого акцента даже к нейтральному образу. К тому же, приобрести очки — это недорого, а завершенность образа повышается кратно.

Мужская мода весна лето 2022 2023: актуальные цвета и принты (фото)

В зависимости от возраста мужчины выбирают определенный цвет своего гардероба. В основном парни помоложе останавливают свой выбор на ярких тонах, а мужчины постарше — на более спокойных цветах. Поэтому выбирая цветовую палитру своего гардероба, мужчинам следует ориентироваться не только на модные тенденции, но и на собственный возраст и статус.

К счастью, весенне-летний сезон 2022 года представлен достаточно широкой цветовой палитрой, поэтому каждый сможет подобрать себе оттенок по душе.

Основными цветами для мужского гардероба являются:

Коричневые оттенки

Образы в коричневой цветовой гамме выглядят сдержанно и в то же время респектабельно. Этот цвет подчеркивает статус мужчин. На таком оттенке останавливают свой выбор целеустремленные люди.

Темно-коричневые тона прекрасно соединяются со светлыми тонами. Светлая деталь освежит и оттенит этот довольно строгий, но очень модный цвет. К примеру коричневые костюмы можно разбавить бежевыми рубашками или жилетками. Также можно сделать сочетание наоборот: светлые брюки хорошо сочетаются с коричневыми бомберами, футболками или майками.

Синие оттенки

Универсальный и практичный синий цвет – это отличный вариант для повседневной мужской одежды. Более того, дизайнеры называют его самым популярным уже несколько сезонов. Синий цвет — это цвет уравновешенности, гармонии и лидерства.

Синие оттенки смело можно назвать универсальными, поскольку они удачно сочетаются с другими тонами. Пиджаки и брюки темно-синего цвета органично сочетаются как со светлыми элементами гардероба, так и с более темными.

Новый оттенок — цвет замши

Цветом замши дизайнеры называют горчичный оттенок. Этот цвет завораживает своей непринужденностью, простотой и одновременно богатством. Этот особый оттенок идеально подойдет для непринужденной повседневной одежды.

Серые и графитовые оттенки

Хиты лета 2022 — сдержанные графитовые деловые костюмы, дополненные яркими элементами цвета. Также в тренде и различные детали повседневного гардероба в сером цвете (шорты, футболки, обувь).

Цвет-металлик

Многие дизайнеры решили добавить в свои коллекции немного лоска и металлических цветов. Отметим, что образ может быть как полностью из такого оттенка, так и с некоторыми элементами. Однако не стоит забывать, что перебарщивать не стоит. "Правило" много блеска не бывает не работает в мужском гардеробе.

Карамельная палитра

Не стоит бояться носить "конфетные" оттенки, такие как розовый, лавандовый, мятный, лимонно-желтый или салатовый. То, что это женские цвета — это всего лишь стереотип. Парням, особенно с мускульной внешностью, безумно идут подобные оттенки.

Белые цвета

Различные белоснежные комплекты, футболки, рубашки и брюки освежат образ и сделают его по-летнему легким.

Хаки

Новый хит мужской моды, воплощающий смесь оливкового и серого оттенков одновременно. На вид – бесподобно и свежо. Что как нельзя более кстати, как для весны, так и для лета в сочетании с базовыми белыми и голубыми оттенками.

Актуальные принты в мужском гардеробе в 2022 году

Что касается принта, то одними из самых популярных являются:

полоски,

классические клеточные принты,

абстракция,

тай-дай,

анималистичные узоры (леопардовый и змеиный принт),

вышивка,

не крупные камни,

аппликация,

яркие цветочные мотивы.

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