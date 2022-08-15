Чоловіча мода весна-літо 2022: стильні образи та луки для чоловіків (фото)

Основні модні чоловічі тенденції у сезоні весна-літо 2022-2023.

У світі за всіма модними тенденціями стежать як жінки, а й чоловіки. Вони також не менш ретельно продумують свій образ і стежать, щоб їхні луки були продумані до найменших нюансів.

У цій статті "Телеграф" розповість вам про найактуальніші тренди чоловічої моди, а також покажемо, які речі мають бути в гардеробі у кожного чоловіка цього літа.

Чоловіча мода весна літо 2022 2023: основні тренди та тенденції (фото)

Цього сезону вибір гардеробу для чоловіків значно розширився. Наприклад, у літньому сезоні значно розширився вибір крою штанів, які до 2022 року були популярними у звуженому варіанті.

Однак цього сезону такий варіант варто відкласти на полицю якомога далі, адже до них додалися вільніші моделі штанів. Найпростішим і найкращим поєднанням з такими штанами буде джинсовий верх і кросівки.

Серед найголовніших трендів своє місце знайшов верхній чоловічий одяг весна-літо, а саме пальто, толстовки, піджаки, куртки.

Куртки-бомбери — універсальний одяг, який актуальний за будь-яких погодних умов. Тому такі куртки підходять як на літо, так і на осінь. Вибираючи бомбер, бажано вибирати темні кольори: чорний, коричневий, темно-синій чи хакі.

Також модний чоловічий одяг на спекотний сезон також змінився і в плані тканин та поєднань матеріалів. Серед фактур виділятиметься чоловічий одяг зі шкіри, льону, трикотажу, бавовни, екошкіри, легких костюмних тканин. Також спостерігається тенденція на фактурні в’язані речі, прозорі матеріали й навіть мереживо. Тому чоловікам цього сезону модникам варто звернути увагу на подібні новинки.

Також у тренді ще з минулого літа залишаються шорти, адже це найголовніша деталь стильної цибулі літа. Особливу увагу дизайнери звертають на моделі бермуди.

Про це також зазначає і стиліст Матвій Калугін у своєму Інстаграмі. Особливу увагу варто звернути на подовжені бермуди, адже це не лише стильно, а й зручно. Вони надають образам ідеального балансу зібраності та розслабленості. Прекрасно підійдуть як з піджаком, так і з оверсайз футболкою.

Досить популярні моделі із фактурних тканин – шкіра, оксамит, шовк, замша, трикотаж і навіть в’язані варіанти.

Не варто забувати й про спортивні моделі шортів, а також варіантів у стилі сафарі. Не втратили актуальності моделі з відворотами на поясі та шнурівками. Особливого шарму додають різні потертості, відвороти, об’ємні кишені та розірвані штанини.

Джинсовий одяг — речі з деніму вже давно вважаються одними з найбільш популярних та потрібних у будь-якому гардеробі. Це можуть бути й штани, і шорти, також куртки або жилети. Не варто перевантажувати образ, тому моделі краще вибирати якомога простіше.

Кардиган у сезоні 2022 року став невіддільною частиною чоловічого гардероба. Особливою популярністю цього сезону користуються моделі з вінтажними акцентами, з яскравого трикотажу та подовженого силуету, пише vogue.

Не варто забувати й про "фермерські" картаті сорочки, які знову увійшли до моди. Ви можете носити їх як самостійний елемент або використовувати як накидку, надівши поверх футболки.

Сорочки, футболки та верхній одяг з кубинським коміром — один з основних трендів сезону 2022. Найбільшу популярність здобули літні або весняні лляні сорочки з подібним коміром.

Також у моді легкі, повітряні, леткі, об’ємні моделі сорочок, які вже стали одним із найголовніших атрибутів весняно-літнього сезону 2022 року.

Піджаки також нікуди не поділися, однак у новому сезоні вони з’явилися у новому світлі. Замість звичного крою рукавів, дизайнери пропонують укорочений варіант крою ¾.

Також у моді ще з весни — двобортні піджаки та костюми з оксамиту, та кольорові костюми, які є відмінним вибором для тих, хто хоче яскравості та ексцентричності. Підійдуть як на кожен день із кросівками та майкою, чи для особливіших подій.

Мода на спортивні костюми досі триває, проте, вже у ретро-стилі. Важливо, щоб такий костюм був доповнений різними деталями: блискавки, кишені, ґудзики тощо. Сюди ж відносяться легкі куртки-вітрівки та жилети.

Особливе місце у весняно-літньому сезоні займає фасон оверсайз. Одяг вільного крою якнайкраще підійде для спекотного вуличного періоду. Найкраще вибирати широкі штани або подовжені шорти, доповнені мокасинами чи сандалями. Вони чудово поєднуються з піджаками, футболками, джемперами.

Брутальний стиль — різні куртки зі шкіри, потужні черевики, штани та джинси, доповнені декором із заклепок та блискавок.

Діловий одяг варто вибирати, дотримуючись традиційного напрямку, однак у спеку можна віддати перевагу класичним костюмам із лляної тканини, які можна доповнити сорочками з оригінальними принтами.

У сезоні весна-літо 2022-2023 дизайнери також демонструють великий вибір різноманітного взуття: від екстравагантних кросівок до класичних моделей. У тренді — різноколірні моделі з незвичайним оздобленням та фігурною підошвою, а також взуття дербі, адже великі черевики з відкритим шнурівкою наділяють свого власника справжніми чоловічими якостями.

Для експериментів із літнім взуттям підійдуть клоги — сандалії, які мають закриту шкарпетку. Це можуть бути шкіряні, спокійніші варіації, або замшеві, фетрові або навіть з овчиною.

Особливе місце у сезоні зайняли різноманітні аксесуари. Різні варіації капелюхів, краватки та хустки яскравих відтінків, об’ємні шарфи, бажано великої в’язки — всі ці елементи повинні бути в гардеробі стильного чоловіка.

Кольорові окуляри додадуть м’якого акценту навіть до нейтрального образу. До того ж придбати окуляри – це недорого, а завершеність образу підвищується кратно.

Чоловіча мода весна літо 2022 2023: актуальні кольори та принти (фото)

Залежно від віку чоловіки обирають певний колір гардеробу. В основному молодші хлопці зупиняють свій вибір на яскравих тонах, а старші чоловіки — на більш спокійних кольорах. Тому обираючи колірну палітру свого гардероба, чоловікам слід орієнтуватися не лише на модні тенденції, а й на власний вік та статус.

На щастя, весняно-літній сезон 2022 року представлений досить широкою палітрою кольорів, тому кожен зможе підібрати собі відтінок до душі.

Основними кольорами для чоловічого гардероба є:

Коричневі відтінки

Образи в коричневій кольоровій гамі виглядають стримано і водночас респектабельно. Цей колір наголошує на статусі чоловіків. На такому відтінку зупиняють свій вибір цілеспрямовані люди.

Темно-коричневі тони чудово поєднуються зі світлими тонами. Світла деталь освіжить та відтінить цей досить строгий, але дуже модний колір. Наприклад, коричневі костюми можна розбавити бежевими сорочками або жилетками. Також можна зробити поєднання навпаки: світлі штани добре поєднуються з коричневими бомберами, футболками чи майками.

Сині відтінки

Універсальний та практичний синій колір – це відмінний варіант для повсякденного чоловічого одягу. Щобільше, дизайнери називають його найпопулярнішим уже кілька сезонів. Синій колір – це колір урівноваженості, гармонії та лідерства.

Сині відтінки можна назвати універсальними, оскільки вони вдало поєднуються з іншими тонами. Піджаки та штани темно-синього кольору органічно поєднуються як зі світлими елементами гардеробу, так і темнішими.

Новий відтінок — колір замші.

Колір замші дизайнери називають гірчичний відтінок. Цей колір зачаровує своєю невимушеністю, простотою та водночас багатством. Цей особливий відтінок ідеально підійде для невимушеного повсякденного одягу.

Сірі та графітові відтінки

Хіти літа 2022 – стримані графітові ділові костюми, доповнені яскравими елементами кольору. Також у тренді та різні деталі повсякденного гардероба у сірому кольорі (шорти, футболки, взуття).

Колір-металік

Багато дизайнерів вирішили додати до своїх колекцій трохи лоску та металевих кольорів. Зазначимо, що образ може бути повністю з такого відтінку, так і з деякими елементами. Однак не варто забувати, що переборщувати не варто. "Правило" багато блиску не буває не працює у чоловічому гардеробі.

Карамельна палітра

Не варто боятися носити "цукеркові" відтінки, такі як рожевий, лавандовий, м’ятний, лимонно-жовтий або салатовий. Те, що це жіночі кольори — це лише стереотип. Хлопцям, особливо з мускулистою зовнішністю, шалено йдуть подібні відтінки.

Білі кольори

Різні білі комплекти, футболки, сорочки та штани освіжать образ і зроблять його по-літньому легким.

Хакі

Новий хіт чоловічої моди, що втілює суміш оливкового та сірого відтінків одночасно. На вигляд – незрівнянно та свіжо. Що до речі, як для весни, так і для літа в поєднанні з базовими білими й блакитними відтінками.

Актуальні принти в чоловічому гардеробі у 2022 році.

Що стосується принта, то одними з найпопулярніших є:

смужки,

класичні клітинні принти,

абстракція,

тай-дай,

анімалістичні візерунки (леопардовий та зміїний принт),

вишивка,

не велике каміння,

аплікація,

яскраві квіткові мотиви.

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.