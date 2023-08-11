С чем носить сатиновую юбку: идеи летних образов, в которых можно хоть на пляж, хоть в кино (фото)
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Стилистка рассказала, как вплести трендовую юбку в любой наряд этим летом
Сатиновая юбка – актуальная вещь не только летнего гардероба, а и других сезонов. Долгоиграющий тренд легко комбинируется с другой одеждой и может быть использован в образе едва ли не любого стиля.
Как стильно носить сатиновую юбку летом-2023? Подробнее об этом рассказал блог стилистки stylist.inna в Instagram.
По словам стилистки, сатиновая юбка — универсальная вещь в гардеробе. И правда, ведь эта вещь сочетается с большинством летних вещей. Если выбрать базовый для вашего стиля оттенок сатина, то юбка выручит в любой ситуации. Варианты в ярких цветах станут акцентом аутфита.
С чем носить сатиновую юбку:
- С футболкой или майкой на прогулку.
- С купальником и рубашкой на пляже.
- С пиджаком/жакетом в офис.
- С трикотажным топом в кино.
- С жилеткой на встречу с друзьями.
- С элегантным топом или топом интересного кроя на свидание.
Образы с сатиновой юбкой
Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только умело стилизовать трендовую одежду, а и избавиться от устаревшей. Узнайте, какие вещи давно вышли из моды и стали главными антитрендами лета-2023.