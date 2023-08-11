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З чим носити сатинову спідницю: ідеї літніх образів, в яких можна хоч на пляж, хоч у кіно (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Спідниця – обов’язковий атрибут літнього гардеробу
Спідниця – обов’язковий атрибут літнього гардеробу. Фото pexels.com

Стилістка розповіла, як вплести трендову спідницю у будь-яке вбрання цього літа

Сатинова спідниця – актуальна річ не лише літнього гардеробу, а й інших сезонів. Довгограючий тренд легко комбінується з іншим одягом і може бути використаний в образі чи не будь-якого стилю.

Як стильно носити сатину спідницю влітку-2023? Детальніше про це розповів блог стилістки stylist.inna в Instagram.

За словами стилістки, сатинова спідниця – універсальна річ у гардеробі. Й справді, адже ця річ поєднується з більшістю літніх речей. Якщо вибрати базовий для вашого стилю відтінок сатину, спідниця виручить у будь-якій ситуації. Варіанти у яскравих кольорах стануть акцентом в аутфіті.

З чим носити сатинову спідницю:

  • З футболкою чи майкою на прогулянку.
  • З купальником і сорочкою на пляжі.
  • З жакетом в офіс.
  • Із трикотажним топом у кіно.
  • Із жилеткою на зустріч із друзями.
  • З елегантним топом чи топом цікавого крою на побачення.

Образи із сатиновою спідницею

Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею
Образи із сатиновою спідницею

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише вміло стилізувати трендовий одяг, а й позбутися застарілого. Дізнайтеся, які речі давно вийшли з моди та стали головними антитрендами літа-2023.

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#Спідниця #Стиль