З чим носити сатинову спідницю: ідеї літніх образів, в яких можна хоч на пляж, хоч у кіно (фото)
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Стилістка розповіла, як вплести трендову спідницю у будь-яке вбрання цього літа
Сатинова спідниця – актуальна річ не лише літнього гардеробу, а й інших сезонів. Довгограючий тренд легко комбінується з іншим одягом і може бути використаний в образі чи не будь-якого стилю.
Як стильно носити сатину спідницю влітку-2023? Детальніше про це розповів блог стилістки stylist.inna в Instagram.
За словами стилістки, сатинова спідниця – універсальна річ у гардеробі. Й справді, адже ця річ поєднується з більшістю літніх речей. Якщо вибрати базовий для вашого стилю відтінок сатину, спідниця виручить у будь-якій ситуації. Варіанти у яскравих кольорах стануть акцентом в аутфіті.
З чим носити сатинову спідницю:
- З футболкою чи майкою на прогулянку.
- З купальником і сорочкою на пляжі.
- З жакетом в офіс.
- Із трикотажним топом у кіно.
- Із жилеткою на зустріч із друзями.
- З елегантним топом чи топом цікавого крою на побачення.
Образи із сатиновою спідницею
Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо не лише вміло стилізувати трендовий одяг, а й позбутися застарілого. Дізнайтеся, які речі давно вийшли з моди та стали головними антитрендами літа-2023.