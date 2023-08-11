З чим носити сатинову спідницю: ідеї літніх образів, в яких можна хоч на пляж, хоч у кіно (фото)

Стилістка розповіла, як вплести трендову спідницю у будь-яке вбрання цього літа

Сатинова спідниця – актуальна річ не лише літнього гардеробу, а й інших сезонів. Довгограючий тренд легко комбінується з іншим одягом і може бути використаний в образі чи не будь-якого стилю.

Як стильно носити сатину спідницю влітку-2023? Детальніше про це розповів блог стилістки stylist.inna в Instagram.

За словами стилістки, сатинова спідниця – універсальна річ у гардеробі. Й справді, адже ця річ поєднується з більшістю літніх речей. Якщо вибрати базовий для вашого стилю відтінок сатину, спідниця виручить у будь-якій ситуації. Варіанти у яскравих кольорах стануть акцентом в аутфіті.

З чим носити сатинову спідницю:

З футболкою чи майкою на прогулянку.

З купальником і сорочкою на пляжі.

З жакетом в офіс.

Із трикотажним топом у кіно.

Із жилеткою на зустріч із друзями.

З елегантним топом чи топом цікавого крою на побачення.

Образи із сатиновою спідницею

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