Настав час викидати: топ-5 речей, які вийдуть з моди цієї осені (фото)

Гламур 2000-х залишає списки трендів

Пора починати поступово готуватися до осіннього сезону. Якщо хочете виглядати стильно, саме час переглянути свій гардероб і ознайомитися з головними антитрендами. Є речі, що втратили свою актуальність.

У матеріалі OBOZREVATEL розказано, який одяг пора викинути чи сховати подалі, бо цієї осені він вийде з моди та зіпсує ваш образ.

Які речі перестануть бути актуальними восени

Одяг кислотних кольорів

Попри те, що після виходу "Барбі" весь світ буквально збожеволів на яскраво-рожевому, такий ажіотаж, за словами стилістів, триватиме ще до кінця літа, а потім піде на спад. Кислотні кольори вийдуть із моди, оскільки вони не практичні. Перевагу цієї осені краще віддавати спокійним світлим відтінкам.

Названі головні антитренди осені

Чоботи на шпильках

Таке взуття краще відкласти, бо у списку трендів будуть чоботи у ковбойському стилі або чоботи-труби з масивною підошвою чи каблуком. З їхньою допомогою можна буде сформувати стильні образи.

Які речі вийдуть з моди восени 2023 року

Джинси скінни

Джинси, які облягають фігуру, поступово залишають списки трендів. Цієї осені стилісти рекомендують віддавати перевагу прямим моделям, єдиний нюанс — їх потрібно правильно підібрати під тип своєї фігури.

Одяг, який потрапив в антитренди осені 2023

Трикотажні сукні

Такі сукні залишаються популярними, але тільки не всі моделі. Експерти радять цієї осені сховати подалі звичайні фасони трикотажних суконь, які нагадують довгий лонгслів. Цього року модними будуть максі-сукні з вирізами, які додадуть образу сексуальності та жіночності.

Які трикотажні сукні більше не в моді

Гламур 2000-х років

У минулому голі стиль співачки Брітні Спірс був у тренді, але зараз вийшов із моди. Пора повертатися до лаконічних речей, спокійних відтінків та мінімалізму в образі.

Речі, які вийшли з моди у 2023

"Телеграф" писав раніше, які джинси будуть в моді восени 2023 року. Експерти назвали кілька стильних фасонів.