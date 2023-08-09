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Костюми, пір’я і не лише: головні тренди осені, про які варто знати вже сьогодні (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час стильних образів Новина оновлена 09 серпня 2023, 09:19
Осінь – час стильних образів. Фото Freepik

Тренд на прозорість та краватки, що набрали популярності у минулих сезонах, залишаються з нами

Осінь не за горами, а значить настав час зайнятися сезонним гардеробом. У 2023 році деякі тенденції, що вже полюбилися модницям, залишаться актуальними, але є і ті, які тільки-но набирають популярність.

Як модно одягатися цієї осені? Про головні тренди на одяг, взуття й аксесуари розповідає блог стилістки Ольги Суліми в Instagram.

За словами стилістки, одним із головних трендів осені-2023 будуть силуети із підкресленням талії. Ми побачимо багато стильних суконь, курток і пальт з приталеним силуетом, які допоможуть створити жіночні та елегантні образи.

Наймодніший аксесуар майбутньої осені – краватка. Ця річ доповнить вбрання як чоловіків, так і жінок та додасть їм ноток класики.

Пір’я – ще один розкішний тренд, з ним ви будете шикарні й вишукані. Сукні, туніки, аксесуари з пір’ям стануть справжньою окрасою осіннього гардеробу, вважає Сулима.

Стилістка підсумовує, що осінь 2023 року поєднує в собі найкращі елементи минулих сезонів і приносить свіжі ідеї, щоб ви могли висловити свою індивідуальність та стиль, дотримуючись модних тенденцій.

Головні тренди осені 2023:

  • Монохром.
  • Оверсайз.
  • Прозорість.
  • Пір’я.
  • Краватка.
  • Костюми.
  • Приталені силуети.
Тренд осені прозорість
Прозорість
Тренд осені оверсайз
Оверсайз
Тренд осені краватка
Краватки
Тренд осені монохром
Монохром
Тренд осені пір’я
Пір’я
Тренд осені приталений силует
Підкреслена талія
Тренд осені костюм
Костюми

Раніше "Телеграф" розповідав, як носити у літніх образах жилет – головний тренд 2023 року. А ще ми писали, які джинси будуть актуальні наступної осені.

Теги:
#Стиль #Осінь #Тренди