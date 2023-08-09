Костюми, пір’я і не лише: головні тренди осені, про які варто знати вже сьогодні (фото)

Тренд на прозорість та краватки, що набрали популярності у минулих сезонах, залишаються з нами

Осінь не за горами, а значить настав час зайнятися сезонним гардеробом. У 2023 році деякі тенденції, що вже полюбилися модницям, залишаться актуальними, але є і ті, які тільки-но набирають популярність.

Як модно одягатися цієї осені? Про головні тренди на одяг, взуття й аксесуари розповідає блог стилістки Ольги Суліми в Instagram.

За словами стилістки, одним із головних трендів осені-2023 будуть силуети із підкресленням талії. Ми побачимо багато стильних суконь, курток і пальт з приталеним силуетом, які допоможуть створити жіночні та елегантні образи.

Наймодніший аксесуар майбутньої осені – краватка. Ця річ доповнить вбрання як чоловіків, так і жінок та додасть їм ноток класики.

Пір’я – ще один розкішний тренд, з ним ви будете шикарні й вишукані. Сукні, туніки, аксесуари з пір’ям стануть справжньою окрасою осіннього гардеробу, вважає Сулима.

Стилістка підсумовує, що осінь 2023 року поєднує в собі найкращі елементи минулих сезонів і приносить свіжі ідеї, щоб ви могли висловити свою індивідуальність та стиль, дотримуючись модних тенденцій.

Головні тренди осені 2023:

Монохром.

Оверсайз.

Прозорість.

Пір’я.

Краватка.

Костюми.

Приталені силуети.

Прозорість

Оверсайз

Краватки

Монохром

Підкреслена талія

Костюми

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